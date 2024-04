La Coca Cola è "più buona" al McDonald's. E lo dice una scienziata

La Coca Cola bevuta in un McDonald's è più buona? Pare proprio di sì, almeno a sentire l'opinione di chi frequenta abitualmente i ristoranti della catena.

Per anni in tanti hanno cercato di venire a capo dei motivi per cui la bevanda gassata possa apparire più gustosa e piacevole da assaporare proprio quando la si ordina in uno dei punti vendita del celebre fast-food, ma nessuno è mai venuto a capo della questione. Anzi, col tempo hanno iniziato a susseguirsi le teorie più fantasiose e disparate circa quella che dovrebbe essere addirittura una formulazione speciale della Cola. Ci sono tuttavia una serie di elementi che possono essere presi in considerazione per comprendere il perché la sensazione di una qualità migliore della bevanda circoli con sempre maggiore insistenza.

Uno dei punti di forza potrebbe essere la conservazione: la Coca Cola in genere consegna la bevanda ai fast-food in sacchetti di plastica, mentre il McDonald's la riceve in bidoni realizzati in acciaio inossidabile, che consente di conservarne al meglio il gusto e la freschezza.

Altro punto di forza, probabilmente, il sistema di filtraggio dell'acqua. "I produttori di bevande analcoliche di solito hanno un proprio fornitore di acqua o un sistema di filtraggio per aumentare la qualità dell'acqua" , spiega la famosa scienziata del cibo Abbey Thiel a "Parade". "Molto spesso, il cloro viene rimosso poiché può conferire un sapore 'disinfettante', la durezza dell'acqua verrà regolata poiché influisce sull'acidità della bevanda e il ferro verrà rimosso per limitare i difetti di colore e sapore" , aggiunge l'esperta. "Senza questo trattamento, il risultato finale è una Coca-Cola che presenta sapori e aromi sgradevoli a causa dell'acqua di bassa qualità e incoerente".

Altro elemento è che McDonald’s pre-raffredda l’acqua e lo sciroppo di Coca-Cola prima che essi siano introdotti nelle macchine erogatrici, utilizzando un parametro specifico che tiene conto del punto di scioglimento del ghiaccio. "La maggior parte dei prodotti sono tradizionalmente preparati come una miscela sciroppo-più-acqua, in un rapporto tra circa 1 parte (volume) di sciroppo e tra 3 e 6 parti (volume) di acqua" , puntualizza Thiel. "Ciò consente di produrre un lotto concentrato di sciroppo e quindi proporzionato con acqua per formare il prodotto finale".

Anche la temperatura stessa della bevanda è fondamentale. Nei McDonald's c'è un tubo isolato che va dal refrigeratore all'erogatore: l'acqua viene fatta scorrere a una temperatura di poco superiore allo zero, il che consente di raggiungere livelli di C02 necessari a rendere e mantenere la bevanda perfettamente e più a lungo frizzante.