Cocaina, ostriche e belle donne: ecco i video choc della Gintoneria di Lacerenza

Ostriche, cocaina, belle ragazze e feste chic. L’ultimo servizio mandato in onda da Striscia la Notizia ripercorre e mostra alla perfezione il clima che ogni sera si respirava alla Gintoneria di Milano, il locale più discusso e chiacchierato delle ultime settimane. L’inchiesta su questo locale ha portato all’arresto di Davide Lacerenza, accusato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di stupefacenti, e Stefania Nobile, figlia della televenditrice Wanna Marchi.

Il servizio di Striscia la Notizia

Le immagini del servizio di Striscia, andato in onda venerdì sera, parlano chiaro. Si comincia con un simpatico siparietto tra la Nobile e sua madre, Wanna Marchi, che urlano: “Sta sera si va tutti in gintoneria”. Il riferimento è al locale gestito proprio da Lacerenza. Da qui si passa all’interno delo locale. Un mix di video postati sui social e immagini di repertorio che descrivono le serate più concitate della movida. “Poveri”, si sente nel video. Poi, a stretto giro, arrivano le cosiddette sciabolate. “Noi sciaboliamo col bicchiere, vai Wanna”, esulta Lacerenza. Poi, a stretto giro, il video che ha fatto più discutere: il gestore del locale che lava i cerchioni delle ruote della sua Ferrari con il “Dom Perignon da 1000 euro”. Il cibo costoso, le ostriche e il caviale: “A sacchettate”. All’appello non potevano mancare le belle donne e le bollicine. Ma oltre allo champagne, sempre stando ai video e all’accusa, si consumava cocaina. Secondo gli inquirenti, infatti, all’interno del locale circolava parecchia droga.

Da qui i video dei soldi buttati sul tavolo del locale. Pezzi di 500 e 100 euro. “Dov’è la fresca?”, si sente in un video di Lacerenza. Che poi aggiunge: “Anche i 20 euro hai nelle tasche, che schifo. Mi vergogno, mi vergogno”. Nel servizio, Striscia prova a rimarcare il ritorno sulla scena proprio di Wanna Marchi, madre di Stefania Nobile. “Le streghe vincono sempre”, esulta Stefania Nobile. Da qui la conclusione di Filippo Champagne, amico di Lacerenza non coinvolto nell’inchiesta e volto noto della Zanzara: “Perché noi – spiega – nuotiamo nello champagne”.

