Se hai questi libri potresti essere ricco. Ecco quanto valgono

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche i libri rientrano a pieno diritto nel vasto universo del collezionismo, e ci sono dei tomi particolarmente rari e ambiti che potrebbero fare la fortuna di chi li possiede. Per quanto la nostra epoca sia stata ormai segnata dall'avvento degli e-book, il cartaceo continua ad avere il suo fascino e c'è chi non resiste alla bellezza di una copertina ben fatta e al profumo della carta.

Esistono dei libri che valgono davvero molto e per i quali i collezionisti sarebbero pronti a spendere cifre davvero importanti. Quindi occhio a quali temi sono conservati nelle librerie domestiche, non è detto che non possano rivelare delle sorprese.

Fra i libri moderni, il più desiderato in assoluto è la prima edizione inglese di Harry Potter e la Pietra Filosofale. La saga del maghetto di JK Rowling ha ormai fatto storia, fa parte dell'infanzia della nostra generazione, ed è amata da grandi e piccini. Un'edizione di Harry Potter e la Pietra Filosofale datata 1997 vale ben 7mila sterline (8mila euro). Il motivo è presto detto: si tratta della prima edizione di una delle opere più amate di questa epoca. Ne furono stampate solo 500 copie, di cui soltanto 300 finirono nelle librerie. Stiamo quindi parlando di un pezzo non solo importante, ma anche particolarmente raro. Ovviamente le copie che contengono errori di stampa hanno ancora più valore.

Da JK Rowling si passa a un altro "big", vale a dire Stephen King. La prima edizione in lingua inglese di IT, indiscusso capolavoro dell'autore statunitense, può valere fino a 300 euro. La prima edizione è riconoscibile perché il prezzo di copertina è 22,95 dollari. Il libro presenta inoltre i bordi in nero e il logo in rilievo color rosso. Una prima edizione di IT in italiano vale invece sui 90 euro.

Tornando indietro nel tempo arriviamo alla versione della Divina Commedia di Dante Alighieri illustrata da Salvador Dalì. Due grandissimi autori uniti per un'opera di una bellezza e una rarità uniche. Questo libro venne pubblicato fra gli anni '50 e gli anni '60 ed è considerato uno dei più ambiti pezzi da collezione. Una copia di questo capolavoro può essere venduta anche a 10mila euro.

Con Dante ci spostiamo in Italia, dove troviamo altri libri particolarmente desiderati dai collezionisti. Un testo molto ricercato è Se questo è un uomo di Primo Levi, l'edizione è quella del 1947, pubblicata dalla Enaudi nella collana Leoni di Ginzburg. L'opera è valutata intorno ai mille euro.

Molto desiderati anchedi Gabriele D'Annunzio, valutato intorno ai 450 euro, edi Pier Paolo Pasolini, che può raggiungere la cifra di 250 euro. Chiaramente le opere devono essere in un buono stato di conservazione.