Concorso al ministero della Giustizia per 2.970 posti: chi può farlo e come fare domanda

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato un nuovo bando di concorso per l’assunzione di 370 funzionari da destinare agli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti (UNEP). Si tratta di un’importante occasione per i laureati in discipline economiche o giuridiche, chiamati a supportare una delle strutture centrali del sistema giudiziario italiano.

Gli UNEP, infatti, svolgono un ruolo chiave nell’ambito dell’attività giudiziaria: si occupano della notificazione di atti giudiziari e stragiudiziali, dell’esecuzione forzata e del rilascio di protesti. I nuovi assunti andranno a rafforzare queste attività fondamentali, contribuendo al miglioramento dell’efficienza del servizio giustizia.

Distribuzione territoriale: posti in tutta Italia

Il concorso prevede una copertura capillare del territorio nazionale, con sedi di lavoro distribuite da nord a sud, offrendo opportunità concrete anche per chi desidera lavorare nella propria regione o rientrare nella propria città d’origine.

Le sedi disponibili sono:

Ancona, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trieste e Venezia.

Una presenza così ampia consente ai candidati di scegliere tra numerose destinazioni, rispondendo alle esigenze di mobilità e territorialità.

Requisiti per la candidatura

Il bando è rivolto a candidati in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche, senza distinzione tra laurea triennale, magistrale o specialistica (a seconda di quanto richiesto dal bando dettagliato, disponibile sul sito ufficiale). L’esperienza pregressa non è obbligatoria, ma eventuali titoli o attività attinenti al settore possono costituire punteggio aggiuntivo.

Come presentare domanda: scadenza e modalità

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma del reclutamento pubblico inPA, all’indirizzo.

La scadenza per l’invio è fissata al 29 agosto 2025: non saranno accettate domande oltre tale termine.

Per accedere al portale ed effettuare la candidatura, è indispensabile disporre di:

Credenziali digitali valide: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Carta d’Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o eIDAS (per i cittadini europei);

Un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, fondamentale per ricevere ogni comunicazione ufficiale relativa al concorso.

Si consiglia ai candidati di attivare per tempo la propria PEC e verificare il corretto funzionamento delle credenziali di accesso, per evitare ritardi o difficoltà tecniche durante l’invio della domanda.

Un’opportunità per entrare nella Pubblica Amministrazione

Il concorso rappresenta una concreta possibilità di inserimento nel settore pubblico con un inquadramento stabile e un ruolo di responsabilità. I funzionari UNEP saranno chiamati a gestire attività delicate e centrali per il buon funzionamento dell’apparato giudiziario, offrendo il proprio contributo alla modernizzazione e all’efficienza del sistema giustizia.

Per molti giovani laureati, ma anche per professionisti in cerca di stabilità o rientro nel proprio territorio,

questa selezione si configura come una opportunità professionale di grande rilievo. L’auspicio è che il bando possa attrarre un’ampia partecipazione e contribuire al rafforzamento di una giustizia più vicina ai cittadini.