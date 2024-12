Le confessioni tossiche di Valeria Bruni Tedeschi

Ascolta ora 00:00 00:00

Continua su Rai 2 la succursale di San Patrignano, al secolo Belve. Dopo le confessioni tossiche di Golino e Scamarcio, si è esibita Valeria Bruni Tedeschi che ha ammesso di avere consumato tutte le droghe, cocaina, eroina, MDMA (ectasy), ma di averne abbandonato l’uso, e di combattere l’ansia leggendo i libri del monaco buddista Thich Nhat Hanh accompagnati dall’assunzione di ansiolitici.

Ovviamente grande complicità e risate varie, tra donne di spettacolo, la Bruni Tedeschi è, per i deboli di memoria, la stessa che ha firmato un appello rivolto al presidente francese Macron “perché rispetti l’impegno della Francia nei confronti degli esiliati italiani. Forse voi non avreste preso la decisione (adottata da Mitterrand, ndr). Ma il contesto era diverso, la ‘strategia della tensione’ era ancora viva, i giuristi francesi erano spesso perplessi per le ‘leggi speciali’ su cui si basavano le procedure italiane. Qualsiasi possa essere l’opinione su questa eredità converrete che non si può risalire il corso del tempo, né cambiare gli avvenimenti del passato. Mentre queste persone hanno oggi fra i 65 e gli 80 anni, hanno i problemi legati alla loro età, di salute, di dipendenza, di invecchiamento, alcuni in Italia li usano come comodi spaventapasseri per obiettivi di politica interna che non ci riguardano”.

Gli esiliati sarebbero, anzi sono i terroristi brigatisti (mai pentiti, cherie!,

ndr) che alcuni giornali continuano a definire “ex”. Del resto sono come le droghe che la succitata Bruni Tedeschi frequentava prima di dedicarsi alle benzodiazepine. È tutto dal meraviglioso mondo di Belve, a voi studio.