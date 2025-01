Rischio botulino: salse, confetture e conserve ritirate dagli scaffali. Ecco di quali si tratta

Con una serie di avvisi diramati sul proprio sito, il ministero della Salute ha informato i cittadini circa i rischi derivanti dal consumo di alcuni lotti di conserve vegetali, confetture e salse: il motivo del richiamo precauzionale disposto dal dicastero ed effettuato dalla stessa azienda produttrice è la possibile contaminazione da botulino, potenzialmente letale.

Si tratta complessivamente di 16 diversi prodotti realizzati da "Mentuccia" di Zavone Anita, società con sede in via Umberto I, 138 a Milazzo, comune della città metropolitana di Messina.

L'invito, ovviamente, è quello di non consumare gli alimenti identificabili dai numeri di lotto diffusi sul portale del ministero della Salute e restituirli presso i punti vendita in cui è stato effettuato l'acquisto. Di seguito gli alimenti per i quali è stato diffuso l'avviso di richiamo, causa "rischio di contaminazione da tossina botulinica".

Marmellate/confetture

marmellata di arance amare: venduta in vasetti del peso di 210 grammi, individuabile col numero di lotto Ma253/24 e data di scadenza fissata al 03/2026;

marmellata di mandarini, venduta in vasetti da 210 grammi, con numero di lotto MM212/24 e data di scadenza al 02/2026;

marmellata di cedro e malvasia, venduta in vasetti da 210 grammi e 100 grammi, riferibili ai lotti MCM712/24 con data di scadenza al 12/2026, e MCM081/25 con data di scadenza al 01/2027;

confettura extra di fichi, in vasetti da 210 grammi, individuabile dai lotti CF194/24, CF206/24, CF216/24, CF276/24 e CF286/24 con data di scadenza al 06/2026;

confettura extra di fichi con mandorle, venduta in vasetti da 210 grammi, col numero di lotto CFM296/24 e data di scadenza al 06/2026.

Salse

pesto alla Filicudara, venduto in vasetti del peso di 180 grammi, 85 grammi e 580 grammi, riferibili ai lotti PF163/24, PF183/24, PF203/24 e PF193/24 con data di scadenza al 03/2026;

paté di agrumi con mentuccia e mandorle, in vasetti da 180 grammi, con lotto PA2111/24 con il TMC 03/2026, e PA213/24 e data di scadenza al 11/2026;

paté di melanzane con mentuccia, commerciato in vasetti da 180 grammi, e individuabile coi lotti PM048/23 (data di scadenza al 08/2025), PM119/23 (data di scadenza 09/2025), PM1610/24 e PM210/24 (data di scadenza al 10/2026).

Conserve