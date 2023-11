Cantano "Vesuvio erutta" in discoteca: la reazione di Bob Sinclair

Che "Freed from desire" sia divenuto da tempo un pezzo musicale sul quale intonare un nuovo coro da stadio è cosa oramai risaputa: basti pensare, per citare l'esempio più celebre, al "Pioli is on fire" divenuto simbolo iconico dell'ultimo scudetto vinto dal Milan nella stagione 2021/2022, fino a poco tempo fa cantato a squarciagola dai tifosi della Curva Sud nelle fasi precedenti ogni incontro casalingo della squadra rossonera.

Ebbene, più di recente la medesima base musicale è stata presa in prestito anche per fare da colonna sonora a insulti beceri della peggior specie, come quelli rivolti contro Napoli in discoteca, quando il celebre brano scritto e registrato dalla cantautrice italiana Gala nell'ormai lontano 1996 viene lanciato dal dj di turno, in questo caso Bob Sinclair.

Cosa è successo venerdì all'"Opus Club" di Roma

Stanno facendo in queste ore il giro del web e dei principali social network le immagini riprese nella serata dello scorso venerdì 10 novembre da alcune persone che facevano parte del pubblico dell'"Opus Club" di Roma, nelle quali è possibile vedere la reazione stizzita del dj al coro cantato a gran voce dai presenti. Quando partono le note di "Freed from desire", la partecipazione del pubblico è evidente: tutti intonano le parole del testo del brano musicale, ma quando si arriva al ritornello Bob Sinclair cambia espressione rapidamente: la faccia sorridente lascia infatti il posto a una smorfia di disapprovazione.

"Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta" , gridano le persone presenti in discoteca, scatenando la reazione del dj, che già in altre occasioni si era trovato ad affrontare una situazione del genere. Dopo un iniziale imbarazzo, Bob Sinclair ha fatto degli ampi gesti per chiedere a tutti di non proseguire col coro contro la città partenopea, anche perché lui stesso simpatizza per il Napoli e non ne ha mai fatto mistero.