Corteo pro-Palestina, ferito un giornalista dal lancio di una bottiglia

Nuova manifestazione a Roma da parte dei collettivi pro-Palestina, che oggi hanno deciso di manifestare contro l'evento Cybertech Europe che si sta tenendo alla Nuvola. Anche in questo caso il dispiegamento di forze di polizia è stato imponente, con l'obiettivo di non far avvicinare nessuno alla struttura. Il cordone di polizia ha funzionato ma nel momento in cui il gruppo è stato bloccato si è inserito all'interno della stazione della metro Eur Fermi, non distante da Largo Pella.

Qui, i manifestanti hanno scandito i soliti slogan contro Israele ed effettuato una battitura, disturbando i cittadini che erano in attesa di salire sul proprio treno. Al seguito dei manifestanti c'erano anche i giornalisti, che volevano documentare quanto stava accadendo ma, per ragioni non ancora chiare, dal corteo qualcuno ha lanciato una bottiglia sulla testa di un operatore televisivo, ferendolo. Sul posto è dovuta intervenire un'ambulanza che ha dovuto medicare l'operatore. Pare che a lanciarla sia stato un manifestante, infastidito dal lavoro dell'operatore. " Dalle scuole alle università, alle strade della nostra città 'Palestina Libera' ", c'era scritto sullo striscione in testa al corteo.

La manifestazione di Roma di oggi fa seguito a quella di ieri a Torino, dove ci sono state anche aggressioni agli agenti. In totale, nella manifestazione del capoluogo piemontese, sono stati tre i poliziotti feriti. Si tratta di due agenti del reparto mobile e di uno della polizia scientifica. Tutti e tre sono stanno riportato lesioni a seguito del lancio di bombe carta e sono stati trasportati in ospedale. Ma anche un giornalista ha subito lesioni per colpa del lancio di oggetti. " Ieri a Torino si è tenuto l'ennesimo corteo non autorizzato che è sfociato in episodi di violenza. Continua a essere dimostrato concretamente che la valutazione fatta dalle Autorità di Pubblica Sicurezza rispetto alla pericolosità di certe manifestazioni sino ad ora è stata corretta ", è la denuncia del Segretario Generale del Sap, Stefano Paoloni.