Spopola il "bed rotting", il trend che fa "marcire a letto". Cos'è e perché è pericoloso

Sta prendendo sempre più piede, specie sui social, il fenomeno del bed rotting - letteralmente, "marcire a letto". Un atteggiamento che pare ormai essere divenuto un trend, specie su TikTok. In cosa consiste? In pratica le persone trascorrono le loro giornate a letto, dove lavorano, controllano i loro profili sul cellulare, guardano film e tanto altro. Spesso e volentieri questo coinvolge la coppia, se presente. Tante coppie, infatti, restano insieme nel letto trascorrendo il tempo indugiando in una svariata attività piuttosto che in un'altra.

Secondo Lalitaa Suglani, psicologa nella clinica di Birmingham (Regno Unito), praticare troppo bed rotting potrebbe mettere a serio rischio la relazione. Dunque mette in guardia le coppie. Il bed rotting prevede il trascorrere ore insieme restando a letto, senza uscire e passare del tempo all'aperto. Lalitaa Suglani, autrice di High-Functioning Anxiety A 5-step Guide To Calming The Inner Panic, è convinta che questo atteggiamento deleterio sia dovuto a una stanchezza di fondo delle persone, che cercano un momento per fermarsi e prendersi una pausa dallo stress legato alla vita frenetica. "La tendenza del bed rotting deriva dal burnout sociale, dove molti sono sopraffatti dalle pressioni costanti e dal ritmo frenetico della vita moderna. Siamo in una società che glorifica la produttività, lasciando le persone esauste. Questa tendenza riflette un crescente bisogno di evasione e riposo in un mondo iperstimolato. È anche il luogo in cui le persone cercano rifugio in attività semplici e passive" , spiega la dottoressa a FruitySlots.com.

Purtroppo questo genere di comportamento, alle lunghe, può rovinare una relazione romantica. Oltre a ridurre l'intimità con il partner, la coppia potrebbe cominciare a sentirsi bloccata e annoiata. "Le relazioni romantiche prosperano nella varietà, nelle esperienze condivise e nella crescita. L'eccessiva dipendenza dal tempo passivo insieme può portare alla stagnazione" , ha aggiunto la dottoressa.

Cosa fare quindi? La prima cosa da fare, secondo la psicologa Lalitaa Suglani, è stabilire dei limiti per il bed rotting. Vanno bene poche ore, ritagliate nel fine settimana, così da staccare dalla frenesia dei giorni lavorativi. " Devi incoraggiare una routine equilibrata che includa sia il riposo che l'impegno attivo nel mondo ", ha spiegato.

Un'altra cosa da fare è quella di crearsi degli obiettivi, così da riuscire pian piano a staccarsi dal letto.

Impostare attività quotidiane come alzarsi dal letto per una passeggiata, praticare la consapevolezza o impegnarsi in attività sociali può cambiare il trend

", ha suggerito la dottoressa.