Fruscii e sussurri: cos'è e cosa significa l'ASMR, il trend che fa impazzire i social

Sono 5,2 milioni i video di ASMR su YouTube e 29 milioni quelli visibili su TikTok. Numeri che parlano di un fenomeno, quello del Autonomous Sensory Meridian Response (Risposta autonoma del meridiano sensoriale), che non conosce crisi, anzi. Dal 2010, anno di nascita del trend, a oggi sono milioni gli utenti in tutto il mondo che utilizzano i video ASMR per rilassarsi e provare piacere cerebrale. Una miniera d'oro per i creator digitali che, cavalcando l'onda della popolarità di questo fenomeno, puntano a conquistarsi una fetta di mercato già ampia e brulicante di personaggi.

Cos'è l'ASMR

La domanda è una delle più ricercate su Google perché se è vero che migliaia di utenti ogni giorno visualizzano video ASMR, è vero anche che a molti il fenomeno è pressoché sconosciuto. In sostanza si tratta di filmati di media durata - da 5 a 20 minuti - nei quali vengono sussurrate parole, riprodotti suoni come ticchettii, sfregamenti, sospiri e crepitii in grado di provocare risposte involontarie ma piacevoli al nostro corpo. "Sostanzialmente è una sensazione simile a quei piacevoli brividi che si provano quando qualcuno ti sfiora la schiena con la punta delle dita", spiegò nel 2020 Heather Feather, uno dei primi ASMRtist, parlando del fenomeno. Scientificamente un suono piacevole è in grado di abbassare la frequenza cardiaca, rendere il respiro più regolare e stimolare il rilascio di endorfine e serotonina, sostanze che provocano una generale sensazione di benessere. Chi guarda video ASMR lo fa per rilassarsi, per placare l'ansia, ma soprattutto per riuscire a dormire. Si conta che il 10% degli utenti di YouTube che visualizzano contenuti ASMR siano soggetti che soffrono di insonnia.

Come si fa ASMR

Sebbene ciascuno di noi sia in grado di percepire questi stimoli uditivi, la sensazione che ne deriva è soggettiva - differente da persona a persona - e varia in base al tipo di stimolo sensoriale attivatore, ovvero i trigger. Chi realizza video ASMR - grazie a specifici microfoni ultrasensibili - punta su stimoli di tipo uditivo, visivo, tattile o combinato per suscitare reazioni piacevoli nell'utente. Come? Sussurrando o bisbigliando (soft spoken); grattando la superficie di oggetti (scratching); picchiettando con le dita su materiali differenti (tapping); producendo rumori con la bocca grazie a piccoli strumenti come spazzolini (mouth sound) ma anche compiendo movimenti lentissimi o producendo suoni di carta accartocciata. Sono centinaia i suoni piacevoli che un ASMRtist può ricreare semplicemente con un microfono e una telecamera. Per questo il web pullula di fenomeni virali da milioni di views.

ASMR, video e creator italiani

Nel nostro paese sono molti i creator che hanno trasformato l'ASMR in un lavoro producendo video che fanno milioni di visualizzazioni. Tra loro c'è Chiara ASMR, 30 anni che sul suo canale YouTube conta oltre un milione di iscritti. Chiara ASMR ha all'attivo oltre mille video e promette di fare addormentare chiunque in soli dieci minuti di ASMR. Il filmato "100 trigger in 4 minuti" le ha fatto superare 11 milioni di visualizzazioni mentre "Un'ora di tapping" è stato uno dei dieci video più visti sulla piattaforma di streaming nel 2017 con oltre 7 milioni di riproduzioni. Su TikTok, invece, spopola Anastasia, in arte Any ASMR, che grazie ai video di Autonomous Sensory Meridian Response ha creato una community di oltre 50mila utenti. "Accarezzo le tue giornate con la mia voce", racconta di sè sui social.

Il filmato sul mouth sound è stato visto da oltre un milione di persone ma a farle conquistare una fetta importante di questo "mercato" è stata sicuramente la scelta di adottare uno stile più sexy e ammiccante nei suoi video.