Il "mukbang" e le lingue d'anatra. Francesca Dai, la Mademoiselle tra challenge e polemiche

Masticare, scrocchiare e succhiare rumorosamente mangiando cibo davanti a una telecamera. Si chiama mukbang (cioè mangiare in diretta) ed è l'ultima tendenza che, dalla Corea del Sud, è approdata sui social network italiani. Migliaia di tiktoker e youtuber orientali sono diventati famosi mangiando davanti all'obiettivo dello smartphone con un unico fine: fare rumore e visualizzazioni. Per chi guarda, invece, il risultato è quello di provare appagamento e piacere. Il fenomeno spopola sui social con risvolti spesso negativi - tra challenge e abbuffate - tanto che la Cina, nel 2020, ha provato a vietare questa pratica per combattere lo spreco alimentare.

Il fenomeno mukbang

I numeri del trend coreano sono impressionati. L'hashtag #mukbang su TikTok ha superato i 3,5 miliardi di visualizzazioni, mentre la tendenza italiana conta oltre 14 milioni di views. Il segreto di questa pratica è uno: inquadratura a mezzo busto, microfono davanti alla bocca e cibo da gustare in quantità. Disgustoso? No, virale e - a quanto pare - appagante cerebralmente grazie alla sensazione di piacere che alcune persone provano grazie agli stimoli uditivi di questo genere di video. Nel nostro paese sono tanti i creator che hanno fatto del mukbang un lavoro e tra loro c'è Francesca Dai, in arte Mademoiselle, una cinese trapiantata a Bologna, che ha esordito su TikTok nel 2020.

Chi è Francesca Dai " Mademoiselle"

"Mi esprimo cercando di avvicinare la cultura cinese a quella italiana parlando di aneddoti e tradizioni in chiave leggera e ironica", diceva di sé Francesca Dai quattro anni fa. Nei primi video la tiktoker raccontava stranezze, usanze e tradizioni culinarie cinesi agli utenti. Poi la svolta è arrivata nel 2021 con il primo video di mukbang, dove mangiava pietanze cinesi davanti al cellulare e le visualizzazioni sono schizzate alle stelle. I primi video, della durata di appena tre minuti, toccano cifre record con oltre un milione di visualizzazioni e i follower impazziscono per i suoi filmati. A guardarla mangiare piatti orientali con i tipici rumori del Mukbang in sottofondo non sono solo i connazionali, ma anche migliaia italiani che sotto ai video le chiedono nuovi contenuti.

La polemica per le lingue di anatra

Mademoiselle ha costruito il suo personaggio e avviato la sua attività lavorativa grazie al mukbang. La giovane oggi conta 613mila follower su TikTok e 100mila su Instagram, pubblica anche video di ricette e ha aperto uno shop online di prodotti tipici della cucina orientale. I suoi video sono virali sui social network e come, spesso accade quando si diventa popolari, critiche e polemiche non sono tardate ad arrivare. Pochi mesi fa la tiktoker finì al centro dei giudizi negativi di alcuni seguaci per avere condiviso il suo "amore" per le lingue di anatra arrosto. Benché il piatto siamo popolare nella cucina cinese, gli utenti italiani non hanno apprezzato la tradizione orientale e i commenti negativi si sono sprecati: "Poi si chiedono perché ci sono le malattie", "Si può anche evitare, povere bestie". E ancora: "Voi cinesi mangiate proprio di tutto, che schifo", "Ma poi osceno il momento in cui tiri fuori l'ossicino dell'anatra".

Ma le polemiche e critiche circoscritte non fermano certo chi, come Francesca Dai, può contare su oltre cinque milioni di "Mi piace".