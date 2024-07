Cose da femmine

Ascolta ora 00:00 00:00

Già un'Isola che si chiama «delle Femmine» è sospetta. Perché non «dei Maschi»? Per evitare fastidiosi casi di patriarcato toponomastico proponiamo di rinominarla «Isola delle Donne, degli Uomini ma anche di tutti gli Altri», un po' lungo per un cartello di località, ma almeno non si fanno torti.

Poi sospetto è tutto quanto è accaduto l'altra notte sull'isolotto siculo. È una riserva naturalistica, tutelata, dove nidificano rare specie di uccelli. Eppure qualcuno ha organizzato un party per 80 persone. La Capitaneria di Porto ha trovato rifiuti, bottiglie di plastica, vetri e persino un deejay (ex ufficiale della Guardia costiera...).

Le versioni sono discordanti. C'è chi dice si sia trattato di una festa di compleanno di due medici e dei loro amici della «Palermo bene» (e non vogliamo pensare a cosa sia la «Palermo male») e chi di un evento per girare un video promozionale, autorizzato dalla Contessa proprietaria dell'isolotto (che è in vendita).

Insomma, non sappiamo se i festaioli fossero borghesi, mafiosi, ecologisti (c'era un cartello con scritto «Save the Planet»), esponenti della classe dirigente o digerente siciliana. A guardare il video che gira in Rete sembra qualcosa a metà fra un Gay Pride beach e una Temptation Island panormita.

In ogni caso e qui è più facile fare i moralisti che

gli ecologisti sembra uno di quei casi in cui la presunzione di essere al di sopra della legge fa il paio con la dimostrazione di essere al di sotto della decenza. Tutto molto italiano. Niente di cui preoccuparsi quindi.