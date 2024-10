Crazy Pizza di Briatore, nuovo blitz contro i fiori abusivi: in due anni 3.500 euro di multe

Ascolta ora 00:00 00:00

A Roma prosegue la crociata contro il “Crazy Pizza” di Flavio Briatore. Il locale di via Veneto, aperto nel 2022, è finito nel mirino del Comune. Il motivo? Aver colorato la facciata del palazzo con dei fiori finti. Come riportato dal Corriere della Sera, ieri sera i vigili hanno fatto nuovamente visita al ristorante. L’ennesimo blitz, questa volta per un cartellino giallo: niente multa, ma un verbale di ammonimento. I numeri sono impressionanti: in due anni l’attività è stata sanzionata per 3.500 euro.

Le multe sono state comminate per una serie di lievi irregolarità amministrative. Come evidenziato in precedenza, in primis le decorazioni esterne: l’installazione di fiori finti sulla facciata non è conforme alle norme del decoro. Fino ad oggi sono stati sborsati 211 euro. Ma non è tutto. Sì, perché gli agenti hanno individuato altre infrazioni: nello specifico lo scorretto conferimento dei rifiuti e l’inserimento nel menù del prezzo del coperto. Su quest’ultimo punto pesa la legge regionale del 2006 vieti di addebitare costi aggiuntivi per l’allestimento della tavola ad uso del commensale.

Insomma, non sono tempi facili per il “Crazy Pizza” di Briatore, nonostante rappresenti uno dei locali più in della Capitale, nonché tra i più visitati. Insieme ai ripetuti blitz dei vigili, da segnalare il sopralluogo dell’Asl, che a sua volta ha rilevato delle anomalie. Nulla di così grave da causare la chiusura dell’esercizio. Tornando ai fiori “abusivi”, per il momento non è partita la lettera di diffida a rimuoverli: i vigili potranno intervenire solo dopo la richiesta formale di adeguarsi alle prescrizioni e dopo aver accertato l'eventuale inottemperanza del titolare.

Nessun commento da parte di Briatore. Ma la vicenda non si chiuderà qui. Il Comune di Roma è infatti al lavoro su un piano di restyling per via Veneto con l’obiettivo di raggiungere l’uniformità stilistica.

I fiori finti scoloriti dallo smog rientrano tra le modifiche da apportare. A tal proposito, il presidente del I municipio di Roma, Lorenzo Bonaccorsi, ha fissato per oggi l’analisi di tutta la documentazione per poi valutare i possibili provvedimenti. Seguiranno aggiornamenti.