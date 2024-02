Vittorio Cecchi Gori in terapia intensiva per una crisi respiratoria

Ascolta ora: "Vittorio Cecchi Gori in terapia intensiva per una crisi respiratoria"

Vittorio Cecchi Gori, noto produttore di grandi film e spettacoli italiani, da lunedì si trova ricoverato al policlinico Gemelli di Roma ma nella notte tra lunedì e martedì è stato necessario un trasferimento in terapia intensiva a causa di un aggravamento delle sue condizioni. Ad annunciare la notizia è stato Angelo Perrone, press agent del produttore, che in diretta a Storie Italiane ha rivelato che " ha avuto una crisi respiratoria che ha richiesto il ricovero e il trasferimento di reparto ". Secondo indiscrezioni, il quadro clinico viene definito "serio" e lo stesso Perrone ha rivelato che " nessuno si aspettava un aggravamento ".