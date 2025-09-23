Croce Rossa di Milano: alta cucina e solidarietà si incontrano per un grande obiettivo comune

L’attesa sta per finire: tra meno di due settimane, domenica 5 ottobre 2025, il Four Seasons Hotel Milano ospiterà la terza edizione della Charity Dinner della Croce Rossa di Milano, l’appuntamento benefico che unisce eccellenza gastronomica e impegno sociale a sostegno delle persone più fragili. Un evento esclusivo che vedrà protagonisti alcuni dei più grandi maestri della cucina italiana: Enrico Bartolini (tre stelle Michelin – Mudec, Milano), Chicco e Bobo Cerea (tre stelle Michelin – Ristorante Da Vittorio), Davide Oldani (due stelle Michelin – Ristorante D’O) e Fabrizio Borraccino (Executive Chef – Four Seasons Hotel Milano). Ognuno firmerà una portata del menù, dando vita a un percorso gastronomico irripetibile. Tra gli ospiti d’onore, la senatrice a vita Liliana Segre, insignita della Medaglia d’Oro della Croce Rossa Italiana, insieme alla senatrice a vita Elena Cattaneo e al senatore a vita Mario Monti. «La Charity Dinner della Croce Rossa è un gesto concreto di solidarietà che nasce dall’incontro tra eccellenza e responsabilità. A soli 14 giorni dall’evento, invitiamo la comunità milanese a unirsi a noi in questa serata di condivisione e impegno», dichiara Massimo M. A. Boncristiano, Presidente della Croce Rossa di Milano.

Le adesioni stanno arrivando numerose da istituzioni, imprese e mondo culturale: la serata sarà non solo un’occasione per sostenere i progetti della Croce Rossa, ma anche per rafforzare i legami di una comunità che sceglie di fare la differenza. Come partecipare Per informazioni o per confermare la propria adesione: eventi@crimilano.it – Tel. +39 02 3883 288