Ecco quanto costa la villa di Chiara Ferragni a Sanremo

Mancano pochissime ore all’inizio della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo. Tantissime personalità del mondo dello spettacolo presenzieranno al più importante evento canoro italiano, fra questi anche i Ferragnez, anche se con due ruoli diversi. Non mancano però le critiche, sopratutto in merito alla villa che la coppia più seguita del web ha deciso di affittare.

Ottomila euro al giorno per una villa

Come rivelato da Dagospia, Chiara Ferragni ha scelto per la sua permanenza in Liguria una lussuosissima villa nei pressi di Cipressa, immersa nelle suggestive colline sanremesi. La stessa villa era stata scelta da suo marito Federico quando partecipò al festival nel 2021, in coppia con Francesca Michelin. Si chiama villa Dendi e generalmente viene affittata per l’esorbitante cifra di seimila euro a notte, ma può anche arrivare ad ottomila in alcuni periodi dell’anno.

L’enorme struttura offre a chi decide di affittarla tutti i comfort possibili e immaginabili: piscina, palestra, tre cucine, otto camere, otto bagni e molto altro. Chiara Ferragni e il suo staff abiteranno lì per i prossimi sette giorni. In questi giorni stanno anche continuando le riprese della seconda stagione "The Ferragnez", la docuserie di Amazon che parla proprio della vita dei due influencer.

Inizialmente in molti ipotizzavano che anche Fedez si sarebbe trasferito con la moglie a villa Dendi, ma il rapper ha prontamente smentito ieri sera l'indiscrezione in una live su Instagram.

"A Sanremo vivremo in due case separate - ha iniziato Fedez - perché io sarò con il team di Muschio Selvaggio (Il podcast che conduce assieme a Luis Sal). Ma ci vedremo, oggi andrò a trovarla”. Ancora non è stato reso noto dove alloggerà il marito di Chiara Ferragni, che duetterà una canzone con gli Articolo 31 sul palco dell’Ariston.

I social indignati dal prezzo della villa

Sui social migliaia di utenti hanno criticato l’abitazione scelta dalla Ferragni, considerato esorbitante e inutile. “Otto mila euro a notte sono molto più del reddito medio di un nucleo famigliare benestante - scrive una donna su Twitter - avresti potuto (riferito a Chiara Ferragni) scegliere un’abitazione signorile spendendo molto meno, senza strafare e cadere nell’indecenza, a che ti servono otto bagni?”.

Amadeus in un hotel a quattro stelle

Molto più modesta la scelta del direttore artistico Amadeus e di Gianni Morandi, che per tutta la durata del festival di Sanremo alloggeranno presso l'Hotel Globo, un albergo a quattro stelle molto vicino all’Ariston. Nonostante i prezzi siano leggermente aumentati durante la settimana del festival il prezzo a notte è molto lontano da quello di villa Dendi.