Dalle rane ai serpenti, ecco quali "mostri" possono spuntare in bagno

Non si può mai sapere cosa potrebbe uscire dal wc o dallo scarico del lavandino del nostro bagno. Intervistato dal DailyMail, l'esperto di impianti idraulici Mike Flook ha raccontato alcuni episodi accaduti a lui o ai suoi colleghi durante il lavoro. Topi, ragni, rane, fino ad arrivare ai serpenti, nella nostra toilette possiamo davvero trovare di tutto. Molte di queste bestiole, al momento del ritrovamento, sono già morte. Altre, invece, sono ancora vive e vegete e possono suscitare un certo panico.

Ad essere rinvenuti con maggior facilità sono proprio i topi. "I ratti abbondano nelle fogne e sono ottimi nuotatori. Sono facilmente in grado di entrare nella tazza del water. Hanno una cassa toracica flessibile e sono molto atletici, in grado di arrampicarsi rapidamente e di contorcersi in piccoli spazi. Sono capaci anche di trattenere il respiro fino a tre minuti" , spiega Flook. Non solo. I ratti sono addirittura in grado di sollevare il coperchio de water, uscire e addentrarsi in casa.

Oltre ai topi, all'interno dei nostri bagni possiamo incontrare anche i serpenti. In questo caso si tratta, spesso e volentieri, di animali domestici acquistati e poi abbandonati, oppure fuggiti. Spesso questi rettili finiscono negli scarichi perché attirati dai topi, che sono loro prede. Sono inoltre alla ricerca di luoghi dove si trova molta acqua. Attenzione, ovviamente, al tipo di serpente, che potrebbe essere velenoso. Non mancano neppure i ragni. Gli esemplari molto piccoli riescono a passare anche attraverso la valvola di ritegno. Un consiglio potrebbe essere quello di pulire molto bene i sanitari, usando un prodotto a base di agrumi. Anche per i ragni vale la regola dei serpenti: occhio che non siano velenosi.

In questo elenco non mancano neppure gli scarafaggi. " Gli scarafaggi sono un problema perché possono diffondere malattie trasportando grandi quantità di batteri ", riferisce l'esperto. Attratti dagli ambienti caldi e umidi, questi insetti prediligono particolarmente la stanza dedicata al bagno. " Una valvola di ritegno impedirà loro di usare i tubi per accedere per accedere ai vostri servizi ", raccomanda Flook.

Ci sono poi animali davvero insospettabili. L'esperto riferisce di un caso in cui a fare la sua comparsa in un bagno è stato addirittura un opossum. "Sono tentati dalla toilette a causa dei rifiuti alimentari che potrebbero mangiare e, come i ratti, sanno nuotare bene e trattenere il respiro per molto tempo. Le valvole di ritegno risolveranno sicuramente il problema ", spiega l'esperto. A sbucare nei bagni anche gli scorpioni, con grande paura da parte di chi effettua il ritrovamento. " Sono anche grandi arrampicatori e possono superare senza problemi le curve a U delle tubature.

Versare della candeggina nella tazza del water può aiutare a evitare che gli scorpioni invadano le tubature, oltre a mantenere il bagno pulito", consiglia l'esperto.

A fare capolino nei bagni anche le lucertole, che si arrampicano facilmente e sono velocissime.