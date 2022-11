"Danno ambientale". I Verdi vogliono ridurre i voli tra Milano e Roma

Trentasei voli giornalieri tra Milano e Roma: per molti passeggeri un'opportunità, un vantaggio che consente collegamenti rapidi e costanti tra le due principali città italiane. Per gli ecologisti, invece, solo un motivo di inquinamento. Anzi, di più: un vero e proprio spreco. Secondo Europa Verde quelle tratte sono troppe e vanno dunque ridotte in modo drastico: lo ha espressamente chiesto il responsabile trasporti del partito, Dario Balotta, parlando - in riferimento all'attuale situazione - di " inutile danno ambientale ".

" In Europa si cerca di ridurre il numero di voli, almeno sulle tratte già collegate dall'Alta Velocità, per ridurre inquinamento e rumore ", ha affermato l'esponente politico, spiegando che " sulla linea Bruxelles-Londra si effettuano solo 14 voli tra andata e ritorno, per conseguire obiettivi ambientali e per utilizzare al massimo il tunnel ferroviario della Manica ". Lo stesso, ha argomentato Balotta, accade sulla Lione-Parigi, che " da vent'anni è servita solo da una decina di voli ". In presenza di tratte ferroviarie ad alta velocità, insomma, alcuni Paesi avrebbero optato per un ribilanciamento al ribasso dei voli. Che a sottolinearlo siano i verdi, certo, fa sorridere: in passato infatti le ostilità più aspre all'alta velocità arrivarono proprio dal mondo ambientalista, che riteneva quelle linee ferroviarie una vera e propria sciagura.

"Basterebbero sei voli"

A 12 anni dall'inaugurazione della Tav Milano-Roma, sottolineano invece da Europa Verde, " i voli da Linate sono ancora 30, effettuati in regime di monopolio da Ita Airways, che non vuole lasciare slot alle compagnie concorrenti a Linate ". A essi si aggiungono poi " i sei voli per Roma da Orio al Serio (Bergamo) ". Da qui, l'intuizione del partito di sinistra e la proprosta di abbattere il numero dei voli tra Milano e la Capitale. Secondo Balotta infatti " basterebbero sei giornalieri da Linate per garantire le coincidenze con altre destinazioni a Fiumicino, che ha pochissimi collegamenti intercontinentali ". Per l'esponente politico, gli attuali voli sono " uno spreco e un inutile danno ambientale perché sono riempiti al 55% e i costi di questa gestione ricadono sui contribuenti italiani visto che Ita è stata statalizzata ".

"Una tassa sul kerosene"