Disney, occhio all'affare: alcuni di questi giocattoli valgono una fortuna

Amato da grandi e piccini, il marchio Disney ha grande mercato anche nel mondo del collezionismo. Estistono infatti dei pezzi rari che possono valere una piccola fortuna. Occhio, dunque, se si è in possesso di qualche vecchio giocattolo della multinazionale statunitense, perché per certi oggetti c'è chi sarebbe disposto a spendere cifre astronomiche.

Partiamo subito da uno dei giocattoli di maggior prestigio, uno dei più desiderati. Stiamo parlando di Disney Cenerentola Bambola Saks Fifth Avenue. La bambola raffigura un personaggio molto amato di casa Disney, vale a dire Cenerentola. Le bambole dedicate a questa eroina sono tantissime, e vanno sempre tutte a ruba. Questo lascia intendere quanto sia amato il personaggio fra i fan di tutto il mondo. Messa sul mercato nel novembre del 2018, questa bambola è stata prodotta in soli 2.500 pezzi da distribuire in tutto il mondo. Si tratta, dunque, di un giocattolo molto raro. Alcuni pezzi venduti in asta online sono stati aggiudicati alla cifra di 1.500 euro.

Ad essere molto rere e ricercate sono anche alcune statuette della Disney, meglio ancora se prive di difetti e chiuse nella loro confezione originale. Uno Sceriffo Woody di Toy Story, ad esempio, è stato venduto alla cifra di 300 euro. Mentre una riproduzione di Ariel, la protagonista de La Sirenetta (1997) può raggiunge i 220 euro. Anche la statuetta di Topolino Jedi di Star Wars (edizione limitata) è molto ambita sia dai fan della Disney che dai seguaci di George Lucas, e infatti la cifra per un pezzo del genere si aggira intorno ai 200 euro.

Molto ricercate sono anche le videocassette. Una prima edizione del film Fantasia (1940) può raggiungere valutazioni interessanti. La cassetta con il logo Black Diamond può valere dagli 80 ai 150 euro. Se poi si ha il cofanetto deluxe la cifra sale a 500 euro. La videocassetta con l'aggiunta del libro originale può arrivare a 250 euro.

C'è poi una rarità davvero molto preziosa: il

a colori del 1928. Trovarne uno in buone condizioni è davvero una rarità. Si tratta però di un pezzo molto ambito e dal valore astronomico. Dieci anni fa ne è stato venduto uno a ben 87mila euro.