Il dito medio di Greta, Pd bipolare e Ainett Stephens: quindi, oggi...

- Ho aspettato la firma perché con Lotito non si sa mai. Sergej Milinkovic Savic va in Arabia a cuccarsi milioni di euro e ha tutte le ragioni del mondo. Un pezzetto di cuore biancoceleste sperava restasse, ma a quelle cifre rifiutare sarebbe stato da cretini. Resta il rammarico per un calciatore che a 28 anni va a fare il pensionato d’oro, ma ci sta. Il sogno è solo uno: che quando si chiuderanno i rubinetti arabi magari il Sergente decida di tornare. Magari a casa…

- Però stare a sentire anche cosa dice Miroslav Klose, uno che di grano ne ha fatto abbastanza ma ha pure vinto tutto: “Mi ha un po’ sconvolto. Io ho giocato con lui, lo conosco come giocatore e professionista, era perfetto per la Liga o la Premier, campionati veri che gli avrebbero permesso di disputare la Champions. In carriera è un passo che va compiuto, altrimenti ti rimane il rimorso. Rispetto la sua decisione, ma non la condivido. Era meglio andare ovunque piuttosto che finire nel deserto. Tutti in Arabia? Perché ormai conta solo il denaro. Io non ho mai giocato per soldi. Se tu sei un calciatore, già guadagni tantissimo e dovresti pensare ad altro. Per come concepisco io lo sport, si dovrebbe puntare a vincere trofei con la propria squadra, ed è in Europa il calcio che conta”.

- Greta Thumberg era all’Europarlamento l’altro giorno in occasione del voto sulla legge per il ripristino della natura e si è fatta immortalare mentre faceva il gestaccio più antico del mondo. Liberissima di farlo. Però mi sorprende che nessun editorialista, dico manco uno, abbia sprecato una virgola per questo gesto poco rispettoso nei confronti di un’istituzione. Puoi pure non essere d’accordo col voto dei rappresentanti eletti dagli elettori. Ma mandarli affanc*** non è proprio da grande leader.

- Ainett Stephens, modella che nel 2006 ha interpretato la “Gatta nera” nel Mercante in Fiera, non è stata riconfermata per il prossimo anno. Ha detto Pino Insegno: “È diventata un po’ più grande”. Lei se l’è presa e ha chiesto le scuse con tanto di pippozzo sulle donne 40 enni che sono ancora giovani eccetera eccetera. Mia cara Ainett, va bene: magari io a 40 anni ci arrivassi come lei. Ci metterei la firma. Però dal 2006 sono passati quasi venti anni e ci sta che una trasmissione che si rinnova voglia rinnovare anche il parco showgirl. No?

- Il Pd soffre di bipolarismo o giù di lì. In Europa vota “compatto”, si fa per dire, per l’utilizzo del Pnrr per finanziare le armi da spedire a Kiev. In Italia, lo stesso Pd, chiede invece l’opposto, ovvero di non utilizzare il Pnrr per finanziare le armi da dare a Zelensky. Ora, forse non se ne accorgerà nessuno, però è davvero imbarazzante che un partito non riesca a mantenere un po’ di coerenza non dico tra una legislatura e l’altra, non chiedo troppo, ma nemmeno tra Roma e Bruxelles.

- Forse pure Ciro Immobile ha accettato un’offerta dall'Arabia. Vabbè: pigliatevi pure Olimpia, l’Aquila, e siamo a posto.

- Suggerirei a tutti di andarsi a leggere le parole della mamma di Willy Monteiro sulla condanna dei fratelli Bianchi. I giudici in appello hanno ridotto la pena dall’ergastolo (intorno ai 26 anni) a 24 anni di carcere. La signora se lo aspettava. E ha chiuso così il caso: “Accetto questa giustizia, tanto nulla mi ridarà mio figlio”. Una forza d’animo spaventosa. Applausi.

- Fermi tutti. Dico: fermi tutti. Mentre a Hollywood, il regno del cinema a cinque stelle, dei contratti milionari e tutto il resto, attori e sceneggiatori scioperano a causa del mancato accordo tra sindacato Sag-Aftra e Studios. E la Cgil italiana che fa? Si schiera con gli attori statunitensi. Il famoso compagno star hollywoodiana