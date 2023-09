Sparatorie e morti a Rotterdam, fermato un uomo armato

Due sparatorie a Rotterdam con due vittime. E un uomo in tenuta da combattimento fermato dalla polizia. La città olandese è piombata di colpo nella paura: secondo quanto si apprende da fonti locali, un individuo che indossava abiti militari ha sparato alcuni colpi in un appartamento e poi ha fatto irruzione in un vicino centro medico. Incendi sono scoppiati in entrambi i luoghi ma sono stati poi spenti. "I due episodi di sparatoria hanno provocato vittime. Informeremo prima le famiglie e i parenti e spiegheremo di più in seguito", ha comunicato attorno alle 17.30 la polizia cittadina, al lavoro per comprendere la dinamica dei fatti.

Shooting at the Holland Erasmus Medical Center in Rotterdam. The shooting started in a classroom with sick children. Multiple casualties have been reported. pic.twitter.com/jt56Zk6HPD

— Bowner (@agentbowner) September 28, 2023

Le unità delle forze di sicurezza d'èlite hanno fatto irruzione nell'ospedale della città olandese alla ricerca del sospettato: un uomo 32enne armato con una pistola, hanno detto le autorità. Nell'abitazione assaltata in un primo momento erano presenti una donna e dei bambini. La folle azione dell'individuo in divisa paramilitare si è poi spostata poco distante, a circa un chilometro e mezzo dal luogo del primo blitz. La polizia ha infatti ricevuto la segnalazione di colpi di arma parati da un'aula nell'Erasmus Medical Center.

Il motivo dell'attacco è al momento sconosciuto, sostiene l'agenzia di stampa locale Anp, citando la polizia. Le immagini della scena hanno mostrato persone che uscivano terrorizzate dall'ospedale, compresi i medici, mentre la polizia in tenuta d'assalto e con giubbotti antiproiettile si muoveva, pronta a fare irruzione dell'edificio. In precedenza la polizia aveva detto che il sospetto indossava abiti "da combattimento", era alto, aveva i capelli neri e portava uno zaino.

le vittime, secondo quanto dichiarato dalla polizia, sono state due. Almeno tre invece i feriti. Gli organi d'informazione locali descrivono la situazione come ancora caotica. Secondo quanto comunicano invece le autorità, non ci sarebbe un secondo sospetto per le sparatorie e gli incendi appiccati a Rotterdam nel tardo pomeriggio. Quello avvenuto sarebbe stato dunque un gesto isolato, ma comunque con pesanti conseguenze. Gli inquirenti stanno lavorando per capire quali fossero le intenzioni finali dell'uomo arrestato, se avesse un piano o dei mandanti.

(in aggiornamento)