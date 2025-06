"Duomo Smart Experience", il Duomo di Milano come non si era mai visto

La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, custode dal 1387 dello straordinario patrimonio artistico e culturale della Cattedrale – icona della città nel mondo – compie un ulteriore passo verso l’innovazione, rafforzando la propria offerta 4.0. Lo fa grazie al digitale e a nuove modalità di valorizzazione e divulgazione, rese possibili da una prestigiosa collaborazione con WAY Experience, realtà all’avanguardia nel settore delle esperienze culturali immersive. Un progetto reso possibile anche grazie al sostegno di GDA Impact, programma di impact investing promosso da FSVGDA e Fondazione Cariplo.

L'esperienza

Da giugno 2025 il pubblico potrà vivere la Duomo Smart Experience, un innovativo tour guidato che unisce il rigore della narrazione storica alle più avanzate tecnologie immersive. Il percorso, pensato per essere coinvolgente e accessibile a un pubblico ampio e variegato, si presenta come un vero viaggio nel tempo: i visitatori saranno accompagnati alla scoperta dell’affascinante storia del Duomo di Milano, dalle sue origini medievali fino all’epoca contemporanea.

L’esperienza è pensata come un invito a esplorare il Duomo di Milano in tutte le sue dimensioni, offrendo uno sguardo approfondito sull’eccezionale complesso architettonico della Cattedrale. Il percorso ripercorre i momenti chiave della sua costruzione, le scelte artistiche e simboliche che ne hanno guidato la realizzazione e gli elementi che rendono il Duomo un unicum nel panorama dell’arte e dell’architettura europee.

Attraverso un sapiente intreccio tra narrazione dal vivo, Realtà Virtuale – grazie a visori di semplice utilizzo – e visita fisica agli spazi esterni e interni del Complesso Monumentale, la Duomo Smart Experience apre a una nuova frontiera nella fruizione del patrimonio culturale: un’esperienza educativa, coinvolgente e tecnologicamente all’avanguardia.

Non solo il Duomo

Il tour non si concentra soltanto sul Duomo, ma si apre anche alla storia più ampia di Milano. Tra le tappe più suggestive dell’itinerario spicca la ricostruzione immersiva del leggendario Laghetto di Santo Stefano, l’antico porto situato nei pressi della Cattedrale e interrato nel 1857. Qui approdavano, al termine di un avventuroso viaggio lungo i Navigli, i barconi carichi di marmo proveniente dalla Cava di Candoglia, destinato alla costruzione del Duomo. Un frammento affascinante di memoria urbana che torna a vivere grazie alla tecnologia.

I contenuti immersivi della Duomo Smart Experience sono stati realizzati in formato VR 360 monoscopico con 3DoF (tre gradi di libertà), alla risoluzione 5K, per garantire un’esperienza visiva di altissima qualità. Il progetto è il frutto di oltre otto mesi di lavoro di un team multidisciplinare composto da 12 professionisti del settore immersivo, tra cui content curator, storyteller immersivi, VR artist, 3D modeler, character artist, FX e technical artist, lighting artist, 3D environment artist e character animator. Accanto a loro, ha lavorato un team creativo dedicato di sei persone, impegnato nella fase di pre-produzione e nello sviluppo narrativo e visivo dei contenuti. La produzione si è avvalsa di software di ultima generazione per il video e il rendering 3D, tra cui Unreal Engine 5.5, Blender, Houdini, Nuke e l’intera Adobe Creative Suite.

Il progetto

Per la realizzazione del progetto sono stati ricostruiti in 3D otto edifici storici e modellata un’area urbana di circa 17 km², animata da ben 114 personaggi digitali, inseriti nelle diverse scene per rendere l’esperienza ancora più immersiva e realistica. A guidare il pubblico nella versione italiana è la voce calda e intensa dell’attore Luciano Bertoli, che accompagna i visitatori lungo l’intero percorso, coniugando rigore storico e coinvolgimento emotivo.

La colonna sonora originale, composta da Fabio Sirna, è stata pensata appositamente per il tour. Caratterizzata da brani orchestrali e da un sound design spazializzato, la musica è stata prodotta in formato ambisonico, offrendo un paesaggio sonoro tridimensionale che avvolge completamente lo spettatore. Ogni tappa del percorso è così arricchita da un’atmosfera sonora coerente, capace di evocare ambientazioni storiche ed emozioni profonde.

I "momenti" dell'esperienza

L’intera Duomo Smart Experience si sviluppa in tre momenti distinti:

All’esterno del Duomo – Il tour prende avvio con due tappe immersive, guidate da un’esperta guida culturale, che illustrano le fasi fondamentali della costruzione della Cattedrale. Un’introduzione coinvolgente che offre ai partecipanti una visione privilegiata delle origini storiche e architettoniche del Duomo. All’interno del Museo del Duomo – Il percorso prosegue con tre ulteriori tappe immersive, sempre accompagnate da una guida, dedicate ad approfondire la narrazione della storia, dei simboli e dei misteri del Duomo. Grazie alla Realtà Virtuale, i visitatori potranno “spostarsi” tra le guglie e osservare la facciata da una posizione esclusiva. All’interno del Museo sarà inoltre visibile una replica in scala 1:1 della celebre Madonnina. Accesso alla Cattedrale – A conclusione del tour guidato, i partecipanti avranno accesso diretto al Duomo, per completare la visita in autonomia, ottimizzando i tempi e integrando l’esperienza immersiva con l’esplorazione reale degli spazi sacri.

I contenuti della Duomo Smart Experience sono stati sviluppati con il supporto della consulenza scientifica di Carla Casu, autrice di un recente volume interamente dedicato al Duomo di Milano. La sua competenza ha assicurato l’accuratezza storica e la profondità del racconto, contribuendo in modo decisivo alla qualità e al rigore del progetto.

Le parole del Ceo

“ È un onore aver potuto collaborare con la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per la realizzazione di Duomo Smart Experience ” dichiara Marco Pizzoni, co-founder e CEO di WAY Experience: “ Si tratta di un progetto dal forte carattere innovativo perfettamente in linea con la nostra mission: realizzare grandi progetti immersivi per migliorare l’esperienza di visita dei luoghi della cultura, ampliarne il target, aumentarne l’inclusività e generare così un impatto sociale positivo. Questa esperienza tra reale e virtuale permetterà ai visitatori di compiere un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta della storia del Duomo, per vivere in prima persona quello che fino ad ora è stato solo raccontato. ”