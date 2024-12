Quali sono le città dove si vive meglio: exploit di Bergamo, Reggio Calabria è ultima

Ascolta ora 00:00 00:00

Secondo la recente classifica redatta da Il Sole 24 ore, è Bergamo la città migliore d'Italia per qualità di vita. Anche questo anno, il quotidiano economico-politico-finanziario ha pubblicato i risultati della sua indagine arrivata ormai alla 35esima edizione. In questo studio si analizzano le condizioni di ogni singola città, cercando di capire in quali si viva meglio, tenendo in considerazione vari fattori.

La classifica pubblicata oggi - lunedì 16 dicembre - vede in testa su tutte Bergamo, già in salita negli scorsi anni. Al secondo posto troviamo Trento e poi Bolzano. Trento è salita di un gradino, rispetto alla precedente indagine, mentre Bergamo ha fatto un salto in avanti di ben dieci posizioni. A incoronare la città lombarda sono stati di sicuro il buon livello di occupazione, i depositi bancari, e il ridotto numero di famiglie con Isee basso. Purtroppo all'ultimo posto troviamo di nuovo una città del Sud, in questo caso Reggio Calabria.

La top ten

Nei primi dieci posti, dopo Bergamo, Trento e Bolzano, troviamo una prevalenza di province del Nord-Est. Al quarto posto, infatti, abbiamo Monza e Brianza, poi Cremona, altra città lombarda. A seguire viene Udine, che si prende il sesto posto. Poi Verona e Vicenza, al settimo e ottavo posto. Al nono posto c'è Bologna. Infine, al decimo, troviamo Ascoli Piceno.

Il Sud ancora agli ultimi posti

L'indagine del Sole 24 ore ha inoltre confermato il divario fra Nord e Sud Italia, dando la possibilità di riflettere su quanto debba ancora essere fatto per diminuire il divario. Nonostante che nell'ultimo anno sia stato registrato un aumento del Pil pro capite anche nel Sud, gli interventi da fare sono ancora molti.

Il fanalino di coda, questo anno, è toccato a Reggio Calabria. Agli ultimi posti troviamo poi Catania, all'ottantatreesima posizione, Messina, al novantunesimo posto, e poi Palermo, al centesimo. Prima di Reggio Calabria c'è Napoli, al centoseiesimo posto, e prima ancora Crotone, Siracusa e Vibo Valentia. Il Sud Sardegna è invece al novantatreesimo posto. Fra le città del meridione, ad essere risultata la migliore è Bari, che conquista il sessantacinquesimo posto.

Fra le bocciate del Nord,

invece, ci sonoal settantanovesimo posto, e, al sessantanovesimo.

Roma, la Capitale, è invece salita di quattro posizioni. Arrivando al cinquantanovesimo.