Ecco i trucchi per liberarsi del telemarketing selvaggio: cosa fare

Il telemarketing selvaggio può diventare un vero e proprio incubo, tanto che sono in molti a denunciare situazioni al limite dell'assurdo. Ci sono utenti che divengono autentiche vittime di telefonate ininterrotte, che arrivano in ogni momento della giornata. Spesso non sono neppure delle persone fisiche a chiamare, ma voci automatiche che cercano di propinare nuovi contratti per la corrente elettrica, servizi di igiene dentale offerti all'estero, oppure l'acquisto di bitcoin.

Qualche sia l'offerta proposta, stiamo parlando di una situazione intollerabile. Senza contare che non si sa mai quando dietro a queste telefonate si nasconde una truffa, cosa che può capitare se non stiamo ben attenti al nome di coloro che ci stanno contattando.

La prima cosa da fare per cercare di contrastare il telemarketing selvaggio è, ovviamente, non incoraggiarlo. Il primo consiglio, dunque, è quello di non rispondere al telefono quando arrivano chiamate da numeri sconosciuti. Di conseguenza si consiglia sempre di salvare in rubrica i numeri importanti, anche quelli di colleghi o di clienti, così da non essere nel dubbio quando riceviamo telefonate da numero sconosciuto.

Un'altra importante azione da fare è quella di iscriversi al registro delle opposizioni. Si tratta di un passaggio fondamentale, che deve essere periodicamente rinnovato per restare operativo. In questo modo abbiamo garantita un minimo di protezione dal telemarketing.

Per evitare di finire nel mirino delle chiamate selvagge bisogna fare attenzione ai consensi che diamo quando ci spostiamo in rete, specie per quanto riguarda lo shopping online. Spesso non si fa attenzione ai form, non si leggono i termini e le condizioni richiesti da un determinato sito. Guai ad accettare senza leggere.

I consensi sono facoltativi, pertanto abbiamo la possibilità di negare e proteggere il nostro numero di telefono.

Infine, viene spesso consigliato di installare sul proprio telefono un filtro antispam. In questo modo la possibilità di essere colpiti da telemarketing selvaggio è quasi nulla.