È nato l'incubo di Speranza, i preservativi talebani e Schlein: quindi, oggi...

- Stefano Bonaccini è persona intelligente e se proprio nel Pd bisogna scegliere il meno peggio, forse è a lui che bisogna guardare. A netto delle solite frasi fatti sul governo che non deve immischiarsi nella Rai (lo dica ai dirigenti del suo partito), infatti, una cosa l’ha detta giusta e riguarda l'agguato di Fedez contro Bignami. “Per temperamento e per cultura, non amo questi gesti. Non mi piace, cioè, che si possa riprodurre un meccanismo di gogna pubblica, nei confronti di chiunque”. Applausi.

- Avvenire deve avere dei profeti in redazione visto che l’editoriale di oggi dà per certo che la transizione dell’automotive dal motore a scoppio a quello elettrico sarà senza danni né conseguenze. Sintetizzo: meno inquinamento, più posti di lavoro, maggiore efficienza, infrastruttura presto pronta. Ok. Bello. Fico. Peccato però che nulla nella vita sia così semplice. Piccolo esempio sulle infrastrutture. Pensate alle colonnine di ricarica: immaginatevi, se potete, le strade di Milano dove un box costa quanto un colpo: viali e controviali sono pieni zeppi di auto parcheggiate un po’ ovunque. Mi volete dire che quando la transizione sarà avvenuta noi avremo una colonnina elettrica per ogni auto parcheggiata in strada? E a Napoli? Mettiamo le colonnine in doppia fila? Non sto dicendo che la cosa non possa funzionare, sto solo dicendo che avrà dei costi e ci saranno non pochi problemi da affrontare. Spacciarla come una passeggiata è sciocco. Oltre che pericoloso.

- La Disney che censura un pezzo del capolavoro di Asos Rosa sulla storia di Paperon de Paperoni solo per correre dietro al politicamente corretto mi fa venire voglia di annullare i due abbonamenti che mi arrivano settimanalmente a casa. Ci siamo stufati di tutti questo perbenismo.

- In Afghanistan i talebani hanno interrotto la vendita di preservativi e pillole contraccettive perché sarebbero una “cospirazione occidentale per controllare la popolazione musulmana”. E pensare che siamo costretti a dialogare con ‘sta gente.

- Allora, l’accusa di stupro è ovviamente orripilante. Ma non capisco per quale motivo il Corriere della Sera, cioè il più importante quotidiano d’Italia, debba dedicare un articolo ad uno psichiatra condannato in primo grado che “il giorno dopo va a giocare a tennis ai Parioli”. Ma chi se ne frega? E comunque, il signore in questione, medico, è innocente fino a prova contraria e fino a terzo grado. Ce lo ricordiamo?

- Negli Usa è morta colomba tinta di rosa per un baby party. Gli animalisti sono indignati, e stavolta fanno bene. Ma io mi indignerei per questo orripilante vizio di organizzare un party per rivelare agli amici il sesso del nascituro. Chiamali e digli: “È maschio”, “È femmina”. E amen. Che poi è incredibile come questa moda sia diventata così pressante nello stesso momento in cui avanza inesorabile la fluidità di genere. Che senso ha “rivelare” il sesso del bimbo se tanto poi lo sceglie a suo piacimento dalla sera alla mattina?

- Biden non si scusa per i palloni spia abbattuti dagli Stati Uniti. Ma spiega che forse l’unico a spiare era il primo, gli altri invece no. La promessa è che gli Usa continueranno ad abbattere ogni oggetto strano che vola sopra il territorio americano. Bambini occhio agli aquiloni: che se esageri col filo te lo tira giù un cacciabombardiere dello zio Sam.

- Adesso Repubblica fa un pezzo sull’Europa che pensa al ritorno della naja obbligatoria visto quanto sta succedendo in Russia. Ok. Però quando lo affermava Salvini lo sbertucciavate senza un perché.

- Già il pippozzo di ieri di Walter Veltroni sul futuro della sinistra e la sua ambizione mi sembrava indigeribile. Ma la risposta odierna di Bonaccini è pure peggio. Nel Pd non sfondano più nei voti, non sapendo come parlare alla gente, ma continuano a dibattere sui giornali con articoli lunghi da 4mila battute. Ormai neppure gli addetti ai lavori hanno la forza per arrivare finbo in fondo, Sté: parlare meno, parlare chiaro. Se vi serve una lezione chiedere a Meloni.

- Conte: “Col 110% il Pil volava”. Certo, coi soldi dei contribuenti però.

- Parte l’iter per istituire la Commissione di Inchiesta sul Covid. Lo annuncia il viceministro alle Infrastrutture Bignami, quello che piace poco a Fedez. Bene, anche se il percorso è ancora lungo: il testo della legge va discusso in Commissione Affari sociali, dove ci sono tre testi depositati molto simili, e poi dovrà essere approvato dai due rami del Parlamento. Però è un primo passo: l'incubo, si fa per dire, di Speranza e Conte inizia pian piano a materializzarsi. È nato, ora vedremo come evolverà.

- Si sono inventati il Tinder per cattolici, l'app di dating per credenti. Pomiciare sì, sesso no? In pratica quando ti iscrivi devi anche indicare il loro grado di osservanza ai precetti. Domani mi iscrivo: sono troppo curioso.

- È nato un agnello con sei zampe in Germania. Grande stupore tra la gente. Io direi solo che è ottimo per il cosciotto ripieno.

- Elly Schlein va a Catanzaro e difende a spada tratta il reddito di cittadinanza. E lo fa con un ardore tale che il suo discorso sembrava scritto da Giuseppe Conte. È chiaro che se vincerà lei avremo una sinistra molto sinistra e sempre più vicina al grillismo, che ormai ha perso tutta la sua carica rivoluzionaria e si avvicina al progressismo più stantio. La domanda che faccio ai dem è: ma non è che gli elettori, una volta vista la Schlein, si chiederanno che motivo c’è di votare Pd se possono avere l’originale M5S?