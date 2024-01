Lingue straniere, qual'è la più retribuita in Italia? L'inglese non è fra le prime tre

In un mondo sempre più aperto e globalizzato conoscere altre lingue, oltre l'italiano, è sempre più richiesto, specialmente nel mondo del lavoro. Non soltanto l'inglese, ma molti altri idiomi stano diventando particolarmente ricercati e apprezzati sul mercato. Una ricerca condotta dalla piattaforma di Preply, sito fondato nel 2012 proprio per incoraggiare l'apprendimento delle lingue, ha mostrato quali sono gli idiomi più cercati e meglio retribuiti in Italia.

L'Inglese? Non è al primo posto

Eletto, almeno fino ad ora, a lingua universale, l'inglese rimane la lingua più richiesta in ambito lavorativo. Conoscere l'inglese, studiato un po' in tutto il mondo, consente ormai di comunicare con tanti popoli diversi. Sebbene si confermi come lingua maggiormente cercata dalle aziende in sede di colloquio di lavoro, non si tratta però di quella maggiormente retribuita.

A dimostrarlo è stata proprio la piattaforma Preply, che ha esaminato 500.000 annunci di lavoro in Italia. Il risultato è stato che la conoscenza della lingua inglese non è la qualità maggiormente pagata. Nella classifica degli idiomi maggiormente retribuiti, infatti, si aggiudica soltanto il 9° posto, con uno stipendio medio di 44.081 euro. Mantiene invece il primato fra le lingue più richieste dalle aziende, seguito dal tedesco, dal francese e dallo spagnolo.

Le lingue più remunerative

Per chi intende guadagnare grazie alla conoscenza delle lingue straniere sarebbe meglio dedicare i propri studi agli idiomi Sud-Est asiatici. Fre le più pagate, infatti, abbiamo il vietnamita, l'indonesiano e il malese, con uno stipendio medio che può arrivare anche a 60mila euro l'anno. Altrettanto remunerativo è l'estone.

A seguire troviamo in classifica il coreano e il mandarino, i due idiomi che possono generare uno stipendio rispettivo di 56.180 euro e di 54.000 euro. Andando a scendere abbiamo il lussemburghese, con uno stipendio di 53.645 euro, e il ceco, 48.857 euro.

E la lingua italiana?

La lingua italiana, invece, è molto richiesta e ben pagata negli Stati Uniti, specialmente a Seattle, dove si può ambire a uno stipendio medio annuo di 84.193 euro. A seguire c'è Los Angeles, dove si possono guadagnare anche 73.152 euro. Ci sposta poi in Spagna, nello specifico ad Alicante, dove si parla anche di 72.160 euro l'anno, e Madrid, 63.946 euro.