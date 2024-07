Il tuo iPhone si surriscalda? Ecco perché

Ascolta ora 00:00 00:00

Una temperatura molto elevata non fa bene per il nostro iPhone, ecco perché sarebbe bene mantenere il dispositivo nelle condizioni ottimali, così da scongiurare danni o malfunzionamenti. Lo smartphone, infatti, dovrebbe essere tenuto a una temperatura compresa tra 0 e 35 gradi: come si supera, o si scende al di sotto, di questo intervallo, c'è il serio rischio che l'apparecchio cessi di funzionare.

Cosa fare in caso di aumento della temperatura

Non è infrequente che mentre si trascorre del tempo al cellulare sulla spiaggia, e sotto al sole, questo smetta improvvisamente di funzionare, spegnendosi. Si tratta dell'eccessivo calore, che potrebbe addirittura arrecare seri danni. Questa problematica viene presa sul serio dai produttori, tanto che hanno dotato il cellulare di una schermata di avviso di temperatura per avvisare il proprietario. Quando la temperatura soglia viene superata, parte il segnale, e la cosa da fare è cercare in ogni modo di raffreddare il dispositivo. Il consiglio è quello di spegnerlo e lasciarlo in una zona fresca e all'ombra.

Perché lo smartphone si surriscalda

Ma cos'è che prova un innalzamento della temperatura dell'iPhone? Partendo dal presupposto che l'iPhone dovrebbe restare fra una temperatura compresa fra gli 0 e i 35 gradi, possiamo trovare una causa dell'aumento della temperatura interna nella prolungata esposizione al sole. Stare troppo la luce diretta non fa bene al cellulare. Peggio ancora quando il telefono si trova sul cruscotto della nostra auto, sotto il sole cocente e sotto il vetro, che amplifica il tutto.

Anche un utilizzo intensivo può portare al surriscaldamento dell'iPhone. Questo perché lo smartphone sprigiona calore dutante i vari processi dettati dai nostri comandi. Alcune delle operazioni che possono surriscaldare il telefono, secondo la Apple, sono i ripristini da backup, l'uso delle app, i giochi, la ricarica in modalità wireless e molto altro. Più "impegno" viene richiesto al cellulare, più questo produce calore.

Per evitare di incorrere in questo problema, viene consigliato di tenere l'iPhone lontano dalla luce solare diretta.

Un altra cosa da fare potrebbe essere quella di cancellare periodicamente foto e video. Infine, come accorgimento, si può scegliere di utilizzare delle cover bianche, così da limitare la quantità di calore assorbito dall'esterno.