Furti in aumento nel 2023: ecco quali sono le auto più rubate in Italia

Ascolta ora: "Furti in aumento nel 2023: ecco quali sono le auto più rubate in Italia"

Non accenna a diminuire il numero di furti d'auto nel nostro Paese, che lo scorso anno ha toccato un nuovo picco: si parla in tutto di ben 85mila vetture rubate su tutto il territorio nazionale, il che si traduce con un + 5% rispetto al 2022 e addirittura un +25% rispetto ai numeri registrati nel 2021. Dando uno sguardo complessivo al fenomeno, è possibile notare come i Suv siano gli obiettivi prediletti dei malviventi, dato che rappresentano oltre il 50% dei furti totali, e che le regioni più tartassate risultano essere Campania, Lazio, Puglia e Lombardia.

Per dare uno sguardo più approfondito alla situazione, è possibile effettuare un'analisi interessante basata sul numero di denunce presentate ogni 100mila abitanti. Al decimo posto di questa classifica troviamo la provincia di Campobasso, con 538 denunce, ovvero 256,11 ogni 100mila abitanti. Nona piazza per la provincia di Salerno, con 3.168 denunce, cioè 299,25 ogni 100mila abitanti. Ottavo posto per la provincia di Roma, con 14.666 denunce, vale a dire 347,82 ogni 100mila abitanti. Segue la provincia di Caserta con 3.205 denunce, ovvero 354,67 ogni 100mila abitanti. Al sesto posto c'è Palermo con 5.371 denunce, 447,23 ogni 100mila abitanti, al quinto Bari con 6.181 denunce, 505,35 ogni 100mila abitanti e al quarto Catania con 5.493 denunce, cioè 512,45 ogni 100mila abitanti.

Sul podio troviamo invece Napoli al terzo posto con 18.246 denunce, vale a dire 614,43 ogni 100mila abitanti, Foggia al secondo con 3.793 denunce, 638,54 ogni 100mila abitanti e in vetta la provincia di Barletta-Adria-Trani con 3.924 denunce, cioè 1035,99 ogni 100mila abitanti. Per quanto concerne le altre grandi province escluse dalla top ten, ritroviamo Milano al dodicesimo posto con 6.061 denunce (188,26 ogni 100mila abitanti), Torino al quindicesimo con 3.185 denunce (144,89 ogni 100mila abitanti) e Firenze al trentaseiesimo con 574 denunce (58,27 ogni 100mila abitanti).

Complessivamente, invece, le regioni d'Italia in cui i ladri d'auto colpiscono con maggior accanimento risultano essere la Campania (il 33% del totale), il Lazio col suo 24%, la Puglia al 20% e la Lombardia al 14%.

In genere il furto avviene con la clonazione della chiave, che consente ai malviventi di agire in fretta e senza lasciare tracce, mentre il guadagno si realizza con la rivendita di pezzi d'auto, che finiscono nel mercato nero in Italia o nei Paesi dell'Est Europa.

Ma quali sono i modelli più presi di mira? Innanzitutto bisogna considerare la predilezione dei ladri per i Suv, che costituiscono il 53% del totale delle vetture rubate. Le 5 auto preferite risultano essere, nell'ordine, la Fiat 500, la Citroen C3, la Lancia Ypsilon e la Smart Fortwo. Per quanto concerne i Suv, invece, in cima alla lista c'è la Toyota Rav4, seguita da Toyota C-HR, da Fiat 500X, da Jeep Renegade e da Peugeot 3008.