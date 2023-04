Gli eco-vandali continueranno a imbrattare: "Pronti anche al carcere"

Dal liquido nero sversato nella fontana della Barcaccia a Roma alla vernice arancione lanciata contro Palazzo Vecchio a Firenze o contro Palazzo Madama, gli eco-vandali negli ultimi mesi si sono messi in mostra. In nome della difesa dell'ambiente, hanno attaccato il patrimonio artistico e monumentale per trovare un minimo di visibilità. Ora Fratelli d'Italia ha dichiarato guerra agli attivisti del clima con un disegno di legge che punta a rafforzare le misure in materia di tutela del decoro, nonché le sanzioni previste dal codice penale. La reazione? Sfida aperta, nessun timore di finire dietro le sbarre.

Gli eco-vandali pronti al carcere (a parole)

"Siamo molto sorpresi nel vedere una maggioranza che invece di occuparsi della crisi climatica è sempre più attiva nel promuovere leggi ad hoc per punire azioni non violente messe in campo da persone preoccupate per il futuro di tutti" , le parole di Simone Ficicchia, portavoce di Ultima Generazione. Il collettivo di attivisti per il clima ha fatto parlare di sé nell'ultimo periodo per una serie di azioni eclatanti: "Segnalo che esiste già il reato di danneggiamento, che ci è stato anche contestato come ipotesi di reato per le nostre azioni: ma probabilmente questo reato non può essere perseguito in tribunale proprio perché il danneggiamento non c'è mai stato. Per questo si punta a punire l"imbrattamentò, ma questo rischia di portare a una interpretazione arbitraria della legge".