Ella Blumenthal, la 'joie de vivre' dopo l’orrore nazista

Di lei è impossibile non innamorarsi. Una personalità magnetica e illuminante, un carattere esuberante, una joie de vivre travolgente. Ella Blumenthal è molto più di una vivace nonnina sudafricana sopravvissuta all’Olocausto: vive a Città del Capo, ha quattro figli, undici nipoti e nove pronipoti. Tutti al suo fianco mentre racconta quanto attraversato negli anni del nazismo, tra campi di concentramento e violenze, tra deportazioni e morte. A partire da oggi, in occasione del Giorno della Memoria, grazie alla collaborazione con DNC Entertainment Factory, arriva in esclusiva su Nexo+ "I am here", il documentario di Jordy Sank che ci permette di ripercorrere l'incredibile storia della sopravvissuta all’eccidio nazista.

È durante le celebrazioni del suo novantottesimo compleanno che Ella Blumenthal si apre ad amici e familiari e narra, come non ha mai fatto prima, la sua storia di sopravvissuta all'Olocausto. I suoi ricordi drammatici, ripercorsi nel film e illustrati attraverso animazioni essenziali e comprensibili a tutti, attraversano tre campi di concentramento e si alternano alle immagini di Ella, che le videocamere seguono nel presente mentre recita le sue preghiere, nuota in piscina, impasta il pane per lo Shabbat e cammina sulla promenade a Cape Town.

Ella Blumenthal nasce a Varsavia nel 1921, la più piccola in una famiglia di sette fratelli. Una bambina monella, amata dai suoi cari, piena di ricordi felici. Un’adolescenza felice, finchè non inizia la guerra: quando la Germania nazista invade la Polonia tutto cambia. I conti bancari congelati, le terre requisite e le varie misure discriminatorie: dalle radio confiscate al cibo razionato, passando per il coprifuoco e la chiusura di scuole e sinagoghe.

Ella e la sua famiglia devono trasferirsi nel ghetto di Varsavia, dove si patisce la fame, ci si ammala e ci si infetta. Una situazione terribile, ma è solo l’inizio dell'incubo. Presto le persone vengono catturate con metodi brutali e spedite nei “campi di lavoro”, rmentre onde e irruzioni aumentano esponenzialmente. Lei perde quasi tutta la sua famiglia: 23 persone tra madre, fratelli, sorelle e nipoti, tutti mandati a Treblinka. Per un semplice colpo di fortuna, lei, il padre e la nipote Roma riescono a salvarsi. Ma la libertà dura poco: i tedeschi danno fuoco al ghetto, edificio dopo edificio, e loro sono costretti ad abbandonare il nascondiglio.

Prima Majdanek, poi Auschwitz e infine Bergen-Belsen. Nel primo campo di concentramento perde il padre, destinato alle camere a gas. Ogni giorno un dramma: impiccagioni, violenze, soprusi, angherie. Ella Blumenthal e la nipote non perdono mai la speranza, nemmeno nei momenti più bui. "Affronterei tutto dall'inizio, anche se dovessimo venire uccisi e perseguitati: sceglierei ancora di essere chi sono" , la forza d’animo della donna. "Fate amicizia e offrite alla gente sorrisi e gentilezza, tornano sempre indietro" , il suo credo dopo gli anni trascorsi nei lager. Una volontà di vivere e/o sopravvivere fortissima, pronta a tutto per andare avanti con l’aiuto di Dio. Fino alla liberazione, al momento più bello, alla fine della sofferenza: Ella viene liberata il 15 aprile 1945, dopo più di cinque anni di persecuzione.

“Perchè sono stata scelta io per sopravvivere?” , si ripete Emma Blumenthal. Lei e la nipote Roma le uniche sopravvissute di una famiglia di 24 persone. Dopo l’orrore, inizia la vita: da Parigi a Tel Aviv, l’amore con il marito Isaac e il trasferimento prima a Brakpan e poi a Città del Capo, dove tuttora vive. Non sono mai mancate difficoltà nel relazionarsi, non sono venuti meno gli incubi: “Ho sempre avuto il terrore che i nazisti mi potessero portare via i miei figli” , la sua confessione tra le lacrime. Poi il sereno, la consapevolezza di avercela fatta, di aver superato la crudeltà inumana dei nazisti: "Avevo già un piede nella fossa, ma ora sono qui in piedi davanti a voi: ditemi che sono io, confermatemelo, credo ancora di sognare" .