Elly Schlein sotto assedio, Renzi il predicatore e Landini: quindi, oggi...

- Matteo Renzi fa la morale a Vittorio Sgarbi per la bacchettata che il critico d’arte s’è preso dall’Antitrust costringendolo a dimettersi. Ora, va bene tutto. Però che Matteo d’Arabia arrivi a predicare sul conflitto di interessi altrui ("era un atto dovuto") pare un tantino esagerato. Si fa fatica a immaginare, infatti, che sul pulpito possa salire chi, da senatore della Repubblica, si fa pagare ricche consulenze da Stati esteri. Tutto legittimo e legale, sia chiaro. Ma da qui a ergersi a moralizzatore ce ne passa.

- Piccolo appello a Maurizio Landini, segretario di un noto sindacato, il quale di tutto parla e dibatte (Ilaria Salis, democrazia, governo, antifascismo) tanto da dimenticarsi a volte dei lavoratori. Cioè il suo core business. Per risalire la china suggeriamo di prendere sul serio l’idea di Sara Diamante, di professione pornostar e creator di OnlyFans. Lamentandosi della mancanza di solidarietà tra colleghe pornodive, Sara ha detto in un'intervista di avere in mente di “contribuire alla fondazione di un'associazione, un sindacato che si batta anche per avere agevolazioni sui costi degli esami di routine”. Landini faccia una cosa davvero di sinistra e apra un sezione Cgil interamente dedicata a pornhub. Il nome c’è già: Confederazione Generale Italiana del Lavoro nel Mondo del Porno. L’acronimo CGILMDP sembra una malattia venerea, ma si può rimediare.

- Un contribuente riceve via Pec una ingiunzione di pagamento da parte dell’Inps per il pagamento dei contributi previdenziali. Piccolo problema: la casella di posta era piena e non ha ricevuto alcuna comunicazione. Il giudice ha quindi annullato il debito, ormai scaduto in prescrizione, per difetto di notifica. Adesso intasatemi la Pec, grazie.

- Le proteste degli agricoltori in trattore sono legittime. Direi quasi sacrosante, viste le follie burocratiche europee che regolano il comparto. Tutto comprensibile: il tema del reddito, la concorrenza sleale, le problematiche inerenti la gestione della fauna selvatica, i pagamenti della Pac e tante altre criticità. Ma bloccare le autostrade non è una forma di contestazione accettabile, non per noi almeno. In questo modo gli agricoltori si piazzano allo stesso livello dei vandali verdi di Ultima Generazione. Giuste ragioni, pessimo metodo.

- Qui si mette male per Schlein. Il segretario del Pd infatti deve guardarsi le spalle e non solo dai cattolici, che ribollono dopo il caso Anna Maria Bigon e le sparate di Elly su Israele. Adesso pare che anche Stefano Bonaccini stia pensando di radunare le varie anime della minoranza dem in vista delle europee. Per infastidire Schlein non le daranno tregua sul tentativo di alleanza con Conte (sempre più malvisto) e sulla politica estera: rivendicheranno l’appoggio all’Ucraina e il diritto di Israele ad esistere, materie su cui Elly si è sempre mostrata tentennante cercando di salvare capra e cavoli tra sinistra movimentista (pro Gaza) e quella moderata (pro Israele). In fondo Bonaccini aveva già “vinto” le primarie interne al Pd e ha dovuto cedere lo scettro del partito solo a seguito delle consultazioni aperte a tutti gli elettori. Ma la stella di Elly sembra ormai offuscata e se alle elezioni dovesse andare come tutti i sondaggi pensano che andrà, cioè con un fallimento totale, Bonaccini vuole farsi trovare pronto. E con le fila serrate, a partire dagli irritatissimi cattolici.