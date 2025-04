Occhio al messaggio dall’Enel: l’allarme dall’azienda

Ascolta ora 00:00 00:00

I numerosi tentativi di truffa che sfruttano i nomi di aziende e società famose per raggirare le vittime hanno infine costretto Enel a contattare personalmente i propri utenti per metterli in guardia.

In questi giorni può effettivamente capitare ad alcuni clienti della società fornitrice di energia di ricevere un messaggio di allerta da parte di Enel, che sta cercando di tutelare i propri affiliati. Purtroppo ci troviamo in un periodo in cui le truffe sono all'ordine del giorno, e di svariato tipo. Le trappole studiate dai criminali sono così tante, e così ben congegnate, che sempre più persone cadono nel tranello, finendo col perdere denaro o dati sensibili. I cybercriminali agiscono in ogni modo, tramite email, messaggi o telefonate. Uno degli stratagemmi più utilizzati è il phishing, che permette di veicolare un link malevolo all'interno di una mail presentata in modo da invogliare la vittima ad aprirla.

Nel tentativo di proteggere i propri utenti dai tentativi di frode, Enel sta inviando dei messaggi per informare delle truffe, sempre più insidiose. La società di energia invita i suoi clienti a prendere visione di tutte le informazioni rese disponibili sul sito web ufficiale, passando poi a spiegare che le telefonate degli operatori dell'azienda non giungono mai da numero anonimo o sconosciuto. Gli utenti vengono inoltre invitati a non rispondere a tutte quelle chiamate che vengono bloccate come spam.

"Le chiamate fraudolente generalmente arrivano da numeri di cellulare anche anonimi o sconosciuti, spesso esteri. I truffatori possono fingersi operatori di Enel Energia, chiedendo somme di denaro o cercando di ottenere informazioni personali ", si legge nel messaggio di Enel. "Non effettuiamo chiamate da numeri anonimi o sospetti: la compagnia contatta i propri clienti esclusivamente tramite numeri fissi, sempre riconoscibili e richiamabili, e precede ogni comunicazione con un SMS informativo".

Detto ciò, è bene ricordare che le truffe possono giungere attraverso vari mezzi di comunicazione. Anche i social network possono essere un veiciolo.

Bisogna dunque stare attenti e non fidarsi di chi si mette in contatto con noi per proporci qualche offerta. In caso di dubbi, sempre meglio contattare la società ai numeri disponibili. Guai cliccare su link di dubbia provenienza, o fornire dati sensibili a presunti operatori.