Esercito, il 185esimo Rrao riceve il labaro dello Squadrone "Folgore"

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha fatto visita alla caserma Carlo Pisacane di Livorno, dove ha partecipato alla cerimonia di consegna del Labaro dello Squadrone "Folgore" del 185esimo Reggimento Paracadutisti. Alla cerimonia erano presenti anche il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, lui stesso proveniente dal Rrao, che ha comandato tra il 2008 e il 2009. Presenti anche altre autorità civili e militari, fra cui il Comandante del Comando delle Forze Speciali dell’Esercito, Gen. B. Marco Manzone e l'onorevole Paola Chiesa.

Questo è un anno particolarmente importante per uno dei reggimenti d'elite dell'Esercito italiano, che celebra il suo 25esimo anniversario. Ma sarà anche l'80esimo anniversario dell'Operazione Herring: i gloriosi paracadutisti che tra il 20 aprile al 23 aprile 1945 si infiltrarono a sud del fiume Po, allora nel territorio della Repubblica Sociale Italiana per conto del comando alleato.

Gli operatori di oggi del Rrao sono i coraggiosi e degni eredi di quegli uomini e per questo gli anniversari che si susseguono quest'anno servono anche a sottolineare l'importanza di questo corpo, che ha ereditato la Bandiera di Guerra, appartenuta alle origini al 1° reggimento paracadutisti, e successivamente al 185° reggimento fanteria paracadutisti "Nembo" dal quale dopo l’8 settembre nacque lo squadrone da Ricognizione Folgore "F". Il Labaro si trovava al Capar, il Centro addestramento paracadutisti di Pisa. Tuttavia, essendo il 185esimo Rrao composto dagli eredi di quegli uomini, oggi è stata fatta la cerimonia di riconsegna ufficiale. La presenza del presidente La Russa ha dato il via alle celebrazioni dei due anniversari, iniziata idealmente con l'annuncio dell'emissione del francobollo commemorativo del 185esimo. Tutto il 2025 sarà contraddistinto da iniziative volte a riconoscere merito e valore al corpo di ieri e a quello di oggi.

" Ricostruire l'identità storica di un reparto, quando cambiano i riferimenti storici e valoriali, non è compito facile. Il Labaro dello squadrone rappresenta il nostro riferimento principale. Nel corso della sua genesi, il drappo fu donato dai reduci dello squadrone al museo delle aviotruppe. Oggi, grazie alla storia recente acquisita dal Rrrao, e alla famiglia Andi, il 185esimo ne entra in possesso e diventa custode delle sue origini, dei suoi valor e di tutti gli atti eroici che hanno contraddistinto l'operato degli arditi paracadutisti ", ha dichiarato il colonnello Marco Margutti, comandante del 185esimo Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi "Folgore" Livorno.

" Voglio ribadirvi con forza, con sincerità, che il mio cuore batte forte tutte le volte che il vostro grido, Folgore, risuona forte nel cielo.

Tutti i giorni di ogni 2 giugno aspetto con impazienza il vostro passaggio sotto il palco dove sono insieme alle altre autorità per vedere in forma plastica, in forma chiara, in forma entusiasmante, che fedeli alla loro storia guardano in alto verso il cielo a gridare 'Folgore'", sono le parole dell'intervento del presidente del Senato Ignazio La Russa durante la cerimonia.