Approvato il piano filatelico 2025: c'è anche il francobollo per il 185esimo Rrao

185° Reggimento Paracadutisti Acquisizione Obiettivi “Folgore”

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo piano filatelico per il 2025 su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Con il decreto è stata autorizzata l'emissione di carte-valori postali commemorative e celebrative. Come previsto, ci saranno i francobolli dedicati all'80° anniversario della Liberazione, al Giubileo 2025, alla Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro, a Europa 2025 e al quinto centenario della Battaglia di Pavia. Ma non solo, perché tra i francobolli commemorativi del 2025 ci sarà anche quello dedicato al 185° Reggimento Paracadutisti Acquisizione Obiettivi “Folgore”, il Rrao, primo reggimento ad avere un francobollo dedicato.

Si tratta di uno dei reparti d’élite della nostra Difesa, che dal 2018 è stato inserito nelle forze speciali. Ne fanno parte esclusivamente militari altamente qualificati e specializzati, che vengono scelti dopo un'attenta selezione. L'addestramento di questo reparto è orientato alla conduzione dell’intero spettro dei compiti tipici delle “Operazioni Speciali”. Come viene spiegato in maniera dettagliata nella pagina dedicata del sito dell'Esercito italiano, il 185° Reggimento Paracadutisti Acquisizione Obiettivi “Folgore” ha, per sua natura, "una 'vocazione' spiccatamente Intelligence ed è specializzato nelle Azioni Dirette che prevedono l’ingaggio di obiettivi 'a distanza' (ovvero con modalità 'stand-off') sfruttando l’armamento in dotazione e tutte le piattaforme di fuoco terrestri, aeree e navali.

La modalità standard operativa del Rrao consiste nell'infiltrare distaccamenti operativi equipaggiati e addestrati per operare “oltre le linee nemiche”, quindi a grande distanza dalle linee amiche, e in completo isolamento tattico. In questo particolare corpo operano ufficiali, sottufficiali, graduati e volontari in servizio permanente o in ferma prefissata, che vengono addestrati per almeno due anni lungo un percorso molto difficile, che termina con il brevetto di "acquisitore obiettivi".

La festa di corpo si celebra ogni anno il 20 di aprile, data in cui, nel 1945, venne lanciata l’, con decollo dall’aeroporto di Rosignano. Il reggimento ha sede a Livorno. Il 21 giugno 2015 il Reggimento ha ricevuto come fregio da basco, lo stemma dello Squadrone da ricognizione Folgore (Squadrone F).