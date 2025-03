Un fallimento dietro l'altro: gli alimenti a base di insetti non se li fila nessuno

Ascolta ora 00:00 00:00

Per qualche talebano verde rappresentano il cibo del futuro, per molti altri no. Una cosa è certa: il dibattito sugli alimenti a base di insetti prosegue senza sosta. Per il momento il cibo alternativo non sta ottenendo grande successo in Italia e in Europa: l’ultima conferma arriva direttamente dalla Francia: due importanti aziende – la Ynsect e la Agronutris – sono fallite.

Fondata nel 2011, la Ynsect era specializzata nella produzione di ingredienti a base di insetti per persone, animali e piante. Dotata di due stabilimenti, la start up non è riuscita a trasformarsi nella realtà in grado di “reinventare la food chain”: dopo aver attratto investimenti per oltre 600 milioni di dollari, la società ha ufficializzato la richiesta di procedura giudiziaria di recupero. Una brutta batosta, considerando che la società ha più di 100 dipendenti.

Come riportato da Efa News, nel conto mancano 130 milioni di euro per completare la fattoria verticale della Somme, regione della Piccardia. Date le difficoltà, il management aveva già chiuso lo stabilimento dei Paesi Bassi e concentrato l'attività sulla produzione di cibo per animali domestici e per il consumo umano. "Date le circostanze e la carenza di liquidità dell'azienda, la presentazione di un piano di riserva sembra ormai impossibile” quanto reso noto dai vertici: “La procedura di recupero giudiziario, e più in particolare il bando di gara per il piano di cessione consentirà di offrire ai potenziali candidati acquirenti che hanno manifestato segni di interesse, così come a eventuali nuovi, un quadro giuridico diverso, adatto a una rapida ripresa delle attività della società. Ynsect rimane quindi sotto la tutela del Tribunale del Commercio di Evry ed è più che mai alla ricerca attiva di uno o più acquirenti nell'ambito di un piano di vendita”.

Discorso molto simile per Agronutris, azienda specializzata in farine e oli a base di mosca soldato nera posta sotto tutela da un tribunale commerciale a febbraio: è in corso la trattativa per stabilizzare la situazione finanziaria ma la situazione appare in salita. Fondata nel 2018 a Tolosa, Agronutris ha inaugurato uno stabilimento di produzione a Rethel nell'estate del 2022.

Dopo poco meno di tre anni,nel gennaio 2025 l'azienda ha annunciato che il Tribunale commerciale di Sedan ha avviato una procedura di salvaguardia per la sua holding, EAP Group. Insomma, per il momento gli alimenti a base di insetti. Con buona pace dei fondamentalisti green.