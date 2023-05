Fazio colpito e affondato, Renzi schiacciasassi e Springsteen: quindi, oggi...

- Detto fatto, Renzi si cucina Calenda. Ormai il divorzio - quello vero - è cosa fatta. E come nella querelle Totti-Ilary, a uscirne vincitore è Matteuccio. Che non solo avrà la possibilità di creare un gruppo autonomo al Senato, non solo manda Azione al Misto, non solo gli ha scippato già un deputato e tre dirigenti, non solo a provocato l’addio in massa di eponenti a Modena (feudo di Richetti), ma ora si beccherà pure i soldi dei gruppi parlamentari. Fondi che Carletto verrà ridursi, al Senato, finendo nel calderone del misto. Non so se il divorzio fosse già previsto il giorno del matrimonio elettorale (possibile), ma quel che è certo è che nel fare le pratiche per dirsi addio quel volpone di Renzi s’è infinocchiato ben bene il leader dei Parioli. Poveretto.

- Imperdibile intervista a Manuela Moreno, conduttrice di Tg2 Post. L’occupazione della Rai da parte del centrodestra? “Forse c’era prima, in 31 anni non ho mai avuto un programma, ora scoprono che sono brava”. L’addio di Fabio Fazio? “Una perdita, ma si vive anche senza di lui. Lo conosco da quando lavoravo alle tv private e lui faceva l’imitatore, magari avrà budget più interessanti”. Colpito e affondato.

- Io un ragionamento su quello che afferma a Renzi lo farei. Sul governo Meloni dice: ”Giorgia è solida e va al 2027, leviamoci dalla testa che ci sia un cambio di premier”. Anche perché con una opposizione così c’è poco da pensare a un ribaltone. Semmai i problemi potrebbero essere interni, potrebbe verificarsi un “cambio di governo”, magari un bel rimpastone, ma in fondo chi non ha mai cambiato almeno un ministro?

- Articolo di Repubblica che spiega il perché le piogge tropicali si siano abbattute proprio in Emilia Romagna. Bello, peccato non si capisca una mazza.

- Tutta la solidarietà del mondo al collega che ha dovuto titolare il pezzo su Fazio (e non solo) di Natalia Aspesi. Per carità, non sia mai che il sottoscritto possa dare lezioni ai un gigante del giornalismo. Soprattutto da questa indegna rubrica che trabocca di refusi. Però a volte mi chiedo se i colleghi scrivano per loro stessi, strafatti di cosa, oppure per i lettori. Io ancora non ho capito, dopo averlo letto due volte, se è contenta oppure no che Fazio se ne sia andato dalla Rai. Vi pare normale?

- Che il capo dei servizi ucraini rivendichi di aver ucciso “molti giornalisti propagandisti russi” non può passare inosservato. Non per le nostre regole. I giornalisti non si ammazzano, anche se pensiamo facciano il gioco di un regime. Altrimenti si uccide un principio: che chi informa non va accoppato. Il rischio è che le prossime volte chiunque usi la scusa (“sono propagandisti”) per fare un repulisti di cronisti scomodi. Occhio a scherzare col fuoco.

- Se non piove e non ci sono pericoli, perché dovrebbero annullare il concerto di Springsteen?