Fazio ricicla Zaki: ospite della seconda puntata di Che tempo che fa

"La situazione che stiamo vivendo è conseguenza delle politiche dell'attuale governo israeliano" . E ancora: "Non c'è abbastanza attenzione sull'alto numero di palestinesi uccisi per anni e bombardati negli ultimi giorni a ogni ora" . Queste solo alcune delle dichiarazioni di Patrick Zaki negli ultimi giorni a proposito degli attacchi dei miliziani di Hamas in Israele. Affermazioni che hanno scatenato vibranti polemiche, tanto da spingere Fabio Fazio a cancellare - a malincuore - la sua presenza nella prima puntata di "Che tempo che fa". Ma il "ban" è durato pochi giorni: lo scrittore egiziano sarà infatti tra i protagonisti del secondo appuntamento con il programma in onda su Nove.

Trombato dal Salone del libro di Torino e dal Festival della pace, Zaki può consolarsi con Fazio, sempre disponibile a fornirgli un pulpito a prescidere dalle sue esternazioni. Da Netanyahu "serial killer" alla giustificazione del " contesto " per determinate barbarie, l'ex studente di Bologna sta girando l'Italia per presentare il suo libro e quale migliore vetrina di "Che tempo che fa". Ma molti seguaci di Fazio non sembrano aver accolto di buon grado la sua decisione. Diversi utenti hanno stigmatizzato senza mezzi termini l'invito a Zaki, ecco una carrellata di proteste: "Che vergogna, invitate chi non ha condannato Hamas", "Un buon motivo per non guardarvi", "Da questo vostro ospite nessun pensiero per l'uccisione degli israeliani e di quelli rapiti ma solo la comprensione dei terroristi" .