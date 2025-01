Fedelissimi e "irrequieti", il confronto che stimola

Ascolta ora 00:00 00:00

Gentilissima Valeria la sua rubrica ha davvero «spaccato». Leggere tutti gli interventi è come analizzare un report di una società demoscopica... Anzi visto l’argomento «demo“scopi”ca». E se Pier Paolo descrive un lungo corteggiamento con la coetanea Giuliana entrambi 14enni sui banchi del liceo che lo ha portato a festeggiare 40 anni di matrimonio, di converso c’è Andrea da Grosseto che vanta un nutrito palmares «confermato da diverse donne» che ricorda la descrizione delle tournée del Golden Retriever del signor «4F». Un tempo per corteggiare una donna si proponeva la collezione di farfalle e ora con lo stesso intento c’è chi è pronto a esporle tutte le sue «impressioni sull’universo femminile (fallaci o meno) (sic)». Avrà capito, cara dottoressa Braghieri, che amo i giochi di parole e mi sono soffermata sull’etimo di «fallace». Deriverà dal latino fàllere (trarre in inganno) o... meno prosaicamente da «fallum»? Concludendo sono e resto quella grande sognatrice romantica per il quale come ha scritto William J. «l’attesa del piacere è essa stessa piacere» che ricerca nei corteggiamenti la conoscenza da parte di chi lo fa del termine «per sempre»! Con i miei più cordiali saluti (e con l’occasione aggiungo «buon anno» visto che l’augurio è per tutto l’anno cioè 365 giorni).

Alice D.R.



Cara Alice, grazie per la sua lettera. Mi rassicura e mi permette di ribadire il fatto che in questo spazio debba esserci posto per tutti. Comprendo che alcuni lettori si siano sentiti distanti anni luce, quando non addirittura offesi, da certe confessioni cartacee su tradimenti e orientamenti o gusti sessuali difformi dal loro sentire e dal loro modo di portarsi nella vita. Ma dare voce solo a una morale o a un certo tipo di condotta più «tradizionali», lascerebbe in ombra una fetta di società. E credo che confrontarsi con personalità diverse dalla nostra sia sempre e comunque utile, visto soprattutto che si tratta di mettersi in ascolto del prossimo e non certo di partirci in vacanza. Non nego che talvolta, qualche racconto mi abbia imbarazzata o mi abbia messa in difficoltà sulla risposta da dare, ma ritengo sia una mia difficoltà sulla quale lavorare, anche grazie a questa rubrica.

Immedesimarsi con persone tanto diverse da noi ci obbliga a pensare fuori dagli schemi e trovo stimolante che possano coesistere il racconto del fedelissimo Pier Paolo con quello del più irrequieto Andrea da Grosseto.