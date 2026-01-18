Federica Torzullo, trovato corpo in azienda del marito

Articolo in aggiornamento

Si profila una svolta decisiva nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia (Roma) della quale non si hanno più notizie dallo scorso 8 gennaio. Secondo quanto riporta La Presse, nell'azienda del marito, Claudio Agostino Carlomagno, sarebbe stato trovato un corpo. L'uomo è indagato con l'ipotesi di reato per omicidio volontario nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Civitavecchia.

Il ritrovamento del cadavere

Il cadavere, non ancora identificato, sarebbe stato trovato nell'azienda dell'imprenditore 44enne in via Comunale di San Francesco ad Anguillara. Dalle prime informazioni emergerebbe che il corpo è stato sotterrato. I carabinieri di Ostia sono al lavoro sul posto.

"Tracce ematiche dappertutto"

Federica era sparita dalla sera dell'8 gennaio, quando le telecamere l'hanno inquadrata per l'ultima mentre rincasava nell'abitazione dove viveva con il marito e il figlioletto di 10 anni. L'indomani Claudio Agostino Carlomagno era uscito di casa per andare al lavoro, denunciando la scomparsa della moglie nel tardo pomeriggio. Dopo l'ipotesi iniziale di allontanamento volontario, la procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio, iscrivendo l'imprenditore 44enne nel registro degli indagati. Visionando il sistema di videosorveglianza a presidio della villetta, gli investigatori si sono accorti che Federica, la mattina del 9 gennaio, non era mai uscita di casa. Da qui le ricerche, inizialmente senza esito, nel vicino lago di Bracciano e poi nell'appartamento delle coppia, dove i Ris hanno rilevato con il luminol " tracce ematiche dappertutto ", come si legge in un comunicato a firma del procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori che coordina le indagini. Altre tracce di sangue sarebbero state trovate sugli abiti da lavoro del 44enne, all'interno della sua auto, in una cava e sul mezzo meccanico presente nell'azienda di famiglia.

I problemi di coppia e la versione del marito di Federica

Sentito dagli investigatori, Carlomagno aveva descritto il rapporto con Federica come " altalenante ", segnato " da un piccola crisi, ma nulla di preoccupante ". Alcune persone vicino alla coppia avrebbero parlato, invece, di una separazione imminente, avanzando l'ipotesi di un nuovo compagno per la 41enne.

Testimonianze che hanno gettato ulteriori ombre sulla versione fornita dall'indagato, ritenuta "". In particolar modo sugli spostamenti effettuati la mattina del 9 gennaio, quando l'uomo si sarebbe presentato in ditta con circa 45 minuti di ritardo rispetto al solito.