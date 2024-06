"Facevo così a 12 anni". La lezione di Salvini a Fedez dopo lo scherzo telefonico

Ascolta ora 00:00 00:00

"Chiamiamo Salvini? Se risponde, metto giù...". Sai che risate. Lo scherzo era da asilo Mariuccia, eppure Fedez e i suoi amici si sono divertiti moltissimo. Durante una diretta Twich dei giorni scorsi, il rapper milanese si era lanciato in una burla micidiale (si fa per dire) nei confronti del vicepremier: attorno alle 23 di domenica, quando le votazioni per le europee si erano appena concluse, il cantante lo aveva chiamato e aveva riagganciato alla prima risposta, simulando poi una telefonata avviata per sbaglio.

"Matteo scusa, mi era partita la chiama, perdonami. Tutto bene? Sei contento? Sentiamoci in questi giorni...", aveva aggiunto, ricontattando subito dopo il ministro. Caspita, che spasso. A distanza di alcune ore, è stato però lo stesso Salvini a rispondere a distanza al rapper per quello "scherzo sciocchino" riservatogli nella notte elettorale. "Io non pensavo nemmeno fosse uno scherzo. Poi, sai che scherzone. Ero a casa con la mia compagna Francesca, erano circa le 11-11.30 di sera, vedo squillare il cellulare e leggo 'Fedez'. Rispondo, magari a quell'ora avrà avuto un problema, penso, e lui mi dice 'Scusami, mi è partita una telefonata...'. Poi scopro oggi dai giornali che era uno scherzo telefonico", ha raccontato Salvini.

Quindi, la bacchettata al rapper. "Io li facevo a 12 anni gli scherzi di quel tipo, quando c'era il telefono che dovevi girare con il dito, poi facevi la pernacchia e buttavi giù... A 40 anni il tempo degli scherzi telefonici è finito. Un bacione e Fedez", ha aggiunto Salvini.

Al netto della burla, peraltro venuta male, a incuriosire sono stati però anche iusati dal cantante durante la telefonata, a dispetto delle critiche da lui stesso rivolte in passato al leader leghista.