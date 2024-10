Fermata del treno con cena: la pizza consegnata al binario a Benevento

Ascolta ora 00:00 00:00

Voglia di pizza improvvisa? Deve essere stato questo goloso desiderio ad aver fatto decidere ad un gruppo di agenti pugliesi in transito per la Campania, di fare una sosta gourmet, o ancora meglio una "pizzata" tanto per usare un termine molto conosciuto.

La pizza "al binario"

Durante la sosta in una stazione, questa breve pausa utilizzata solitamente per far salire a bordo altri passeggeri o per godersi una sigaretta è stata invece trasformata in un momento di convivialità. Gli agenti hanno infatti deciso di ordinare alcune pizze da un ristorante locale, ‘Da Claudio’, specificando bene che la consegna non doveva avvenire in un'abitazione bensì alla stazione ferroviaria.

La pianificazione

Come si trattasse di un piano ben organizzato, il gruppetto ha pianificato tutto nei minimi dettagli, tanto che quando il treno si è avvicinato alla stazione, le pizze erano lì ad attenderli belle fumanti e pronte per la consegna. Non appena le porte del treno si sono aperte, i viaggiatori sono scesi, hanno ritirato l’ordine e sono rapidamente risaliti a bordo, giusto in tempo per riprendere il viaggio e cominciare l'insolita cena.

Gli applausi dei passeggeri

La cosa è stata talmente insolita e anche divertente, che gli altri passeggeri, quando hanno visto la scenetta del rider che consegnava le pizze, non hanno potuto fare a meno di applaudire all'idea, se vogliamo, geniale. Le pizze da quanto si è saputo erano buonissime, calde e fragranti e il loro profumo ha creato una sorta di invidia negli altri passeggeri che si sono dovuti accontentare dei soliti snack.

Sicuramente dopo questo saranno molti altri i casi che vedrannol'importante è sempre comunque calcolare bene i tempi e cosa fondamentale, lasciare sempre una piccola mancia al rider.