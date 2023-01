Ferragni cachet perbenista, la prof impallinata e Shakira: quindi, oggi...

- Sarò uno malpensante, però questa storia dei cachet devoluti in beneficienza proprio non li capisco. O meglio: sono contento, ma non sopporto questo spiattellarlo ai quattro venti come se rinunciare a qualche decina di migliaia di euro (dei contribuenti, peraltro) sia l’occasione per farsi un po’ di pubblicità. Chiara Ferragni col suo stipendio per le due serate a Sanremo ci faccia ciò che vuole. Però non si elegga a santarella: la carità, se si fa, la si realizza in silenzio. Altrimenti diventa solo un auto-spot. Con lo scopo, più avanti, di aumentare comunque il fatturato.

- Vogliono ripristinare le Province. Ora, il punto è che come al solito la riforma (di Renzi) fu fatta a metà. Anziché eliminarle, tolsero praticamente solo il voto popolare: per il resto, tutto è rimasto come prima. Una montagna di inutilità burocratiche. Per cancellarle sarebbe servita una riforma costituzionale, che abbiamo bocciato noi cittadini (anzi, voi: io no). Quindi adesso non lamentatevi.

- Quando sentite i dibattiti sui ragazzi a scuola, sulle loro proteste legittime, le loro battaglie per l’ambiente e tutte le michiate varie, sappiate che la realtà nelle aule è ben diversa dall’idea che vi siete fatti dei nostri giovani. A forza di assicurare loro protezione, libertà di “esprimersi come meglio credono”, a forza di combattere l’autorità, siamo finiti in quel buco nero che si chiama anarchia. Un luogo in cui degli studenti di prima superiore (appena usciti dalle medie!) si organizzano per sparare con il fucile a pallini ad una professoressa e riprendere il tutto con il cellulare. Siamo sicuri non sia arrivato il momento di reintrodurre l’uso legittimo dei sacrosanti sganassoni?

- Aggiungo: i quattro ragazzi colpevoli non sono stati ancora sospesi. Cosa aspettiamo, la Cassazione?

- Dopo Totti e Ilary, devo dire che l’affaire Piqué-Shakira è ancor più gustoso. Lei dedica una canzone a lui e alla sua nuova compagna, prendendosi un bel po’ di rivincite. Una frase chiude tutto: "Hai sostituito una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio”. Chapeau

- Scrive Travaglio di Giuseppe Conte: “È un signore di famiglia umilissima che s' è costruito una carriera di avvocato e di docente, poi si è ritrovato a fare politica”. Non me ne intendo, ma come agiografo mi pare bravo.

- L’Ue pensa al divieto di lobby per gli ex eurodeputati, ma solo per due anni. In pratica un modo per ritardare i prossimi Qatargate, non per impedirli.

- Gira voce che Enrico Letta, fatte le primarie, stia pensando a un ruolo in Europa per fuggire dalla politichetta del Parlamento italiano. Spero non sia così: chiedere i voti agli italiani per poi salutarli e fare altro mi è sempre sembrata pratica scorretta.

- Di certo Enrico non ne può più. Lo capisco. Nel Pd invece di infilzare la Meloni si sono concentrati a parlare delle loro regoline interne per le primarie. Sono destinati a soccombere.