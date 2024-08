Ferragosto, ecco quali supermercati rimarranno aperti

Ascolta ora 00:00 00:00

Pur avendo fatto tutti gli acquisti per tempo prima di Ferragosto, non è inusuale anche per i più previdenti rendersi conto di aver dimenticato qualcosa e aver necessità di tornare al supermercato: ebbene alcuni punti vendita delle principali catene di distribuzione rimarranno aperti anche il giorno 15, permettendo a chi si trova in una situazione del genere di ovviare al problema.

Il consiglio, dato che non c'è una regola precisa per tutti ma si tratta semplicemente di scelte individuali e indipendenti, è sempre quello di verificare sul portale ufficiale o sulle pagine social delle aziende quali sono nello specifico i punti vendita a rimanere aperti e in quali orari è possibile trovare le serrande alzate. Una questione che, ad esempio, non riguarda gli outlet sparsi per il territorio nazionale, che come ogni anno saranno a disposizione della loro clientela, come accade per Barberino, Valmontone, Serravalle, Sicilia Outlet o Puglia Village: gli orari saranno i soliti, in genere 10.00 - 20.00, anche se, fiutata la possibilità di fare affari grazie ai turisti, l'apertura potrà essere in certi casi anticipata alle 9.00 e/o posticipata alle ore 21.00.

Per quanto concerne invece la spesa a Ferragosto, come confermato anche in una pubblicità creata appositamente, i supermercati Conad saranno aperti in tutta Italia. "Da Milano a Napoli, da Torino a Bari fino a Catania, i supermercati Conad saranno aperti per rendere il tuo Ferragosto ancora più speciale" , spiega la reclame, "abbiamo pianificato con attenzione le aperture per assicurarti prodotti freschi e offerte esclusive in questo giorno festivo" . A scanso di equivoci, comunque, il consiglio del colosso della distribuzione è quello di verificare di quali punti vendita si tratta e che orari seguiranno.

Diverso il discorso per la Coop: senza indicazioni generali di alcun tipo, ogni singolo supermercato utilizza il proprio portale per segnalare l'eventuale apertura e gli orari applicati. La maggior parte dei punti vendita sarà chiusa, così come accade per le altre festività dell'anno, così come per i supermercati Unicoop.

La disponibilità dei punti vendita Esselunga dipende dalla città. A Roma, ad esempio, lo store di viale Palmiro Togliatti, così come i "LaEsse" di via Tomacelli e via Cola di Rienzo, saranno aperti nella fascia 8.00 - 20.00. Nel resto del Paese, Milano compresa, le serrande resteranno alzate solo la mattina, tra le 8.30 e le 14.00.

Carrefour risponde tenendo aperti gli Iper Store di Milano Fiori ad Assago, così come quelli di via Moscova (orario 9.00 - 14.00 e 16.00 - 20.00). Aperti anche quelli di via delle Fornaci, via Alesia e via Monticelli a Roma con gli stessi orari.

Idem per il supermercato di Calenzano a Firenze, mentre gli orari di quello di via Marconi saranno leggermente diversi (9.00 - 13.30 e 16.30 - 20.00). Per il resto meglio verificare sulla pagina social di ogni punto vendita.