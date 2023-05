Una figura oscura all'incoronazione di Re Carlo. La verità dietro la foto

Il 6 maggio scorso gli occhi di mezzo mondo erano puntati sulla suggestiva abbazia di Westminster, dove è stato incoronato Re Carlo III. Un evento epocale che non accadeva da settanta’anni. L’ultima volta che un monarca inglese aveva ricevuto la corona era il 1953. L’evento è stato trasmesso in tutto il mondo dalle principali televisioni ed è stato visto da decine di milioni di persone. I fan si sono divertiti nelle ore immediatamente successive all’incoronazione a riconoscere i vip invitati alla cerimonia. Katy Perry che non riusciva a trovare il posto assegnatole, il ritorno del principe Harry, tanto discusso negli ultimi mesi e i figli dell’erede al trono William.

Individuata una strana figura nera

Qualcuno però ha notato qualcosa di molto strano. A un certo punto, anche se solo per pochi istanti, mentre Re Carlo viene incoronato dalla più alta carica dell’anglicanesimo si è intravista un’oscura figura camminare nervosamente davanti la porta dell’abbazia. L’uomo, ripreso dalle telecamere, indossava una lunga tunica nera con un cappuccio che gli copriva completamente il volto, fra le mani teneva un lungo oggetto, forse un cero. I fan e gli attenti utenti del web non si sono fatti scappare l’ambigua sequenza.

"È il Tristo Mietitore"

Alcuni hanno ipotizzato che si trattasse della Morte in persona. Da secoli in Inghilterra esiste la credenza che il Tristo Mietitore venga a fare visita ai monarchi durante il giorno della loro incoronazione per ricordagli che - anche se potenti - dovranno pur sempre morire. È probabile però che l'uomo non fosse altro che un monaco o un prete anglicano ripreso erroneamente dalle telecamere posizionate dentro l'abbazia.

Il video è diventato virale su Twitter

Il primo a condividere l’inquietante filmato su Twitter è stato un utente di nome Joe. Il video in poche ore ha raccolto oltre 200mila visualizzazioni, diventando virale, adesso, a due giorni di stanza dalla pubblicazione è stato visto da quasi 4 milioni di persone. Insieme al girato l’utente ha chiesto ai suoi followers: “Qualcun altro ha appena notato il Tristo Mietitore all’Abbazia di Westminster?”. Adesso il mistero si infittisce“.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? #Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i — Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023

Anche la stampa inglese ne ha parlato