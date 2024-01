Foibe, l'odio rosso continua: minacciata troupe Rai in Slovenia

"In quella caverna abbiamo trovato resti umani e anche un rosario. Una cosa che ci ha commossi". Andrea Romoli racconta con trasporto l'esperienza avuta durante la realizzazione di un servizio per il Tg2 sulle foibe terminato però con un'amara sorpresa. Nei pressi del villaggio di Podpec, a pochi chilometri dal confine italiano, l'inviato del notiziario Rai, si era calato all'interno della caverna dove nel 1945 le milizie comuniste di Tito hanno trucidato centinaia di persone. Poi riemerso in superficie assieme agli speleologi Franc Maleckar e Maurizio Tavagnutti, che lo avevano accompagnato, ecco l'inquietante dettaglio: le auto della troupe, parcheggiate a circa 150 metri di distanza, pesantemente danneggiate.

"Il messaggio era chiaro: levatevi al più presto, qua non vi vogliamo", commenta Romoli a ilGiornale.it, aggiungendo dettagli su quell'intimidazione che affonda le proprie radici nei crimini della storia. Il parabrezza della vettura Rai di servizio - ha testimoniato il giornalista - era sfondato, la fiancata divelta. Gli specchietti delle auto dello stesso inviato Rai e degli speleologi erano altesì danneggiati. Diversamente, le macchine di targa slovena presenti sul posto non sono state sfiorate. Così, davanti agli occhi della troupe Rai, si sono palesati i segnali inequivocabili di un antico odio purtroppo mai sopito. Peraltro, Romoli ha raccontato anche un altro emblematico dettaglio emerso durante la sua spedizione nella grotta slovena.

"All'ingresso erano state poste due grandi croci di legno ma qualcuno le aveva sradicate e buttate giù: un atto pesante, che testimonia l'odio oltre la morte. Noi siamo riusciti a recuperarne una e l'abbiamo posizionata di nuovo", ha ricostruito il cronista Rai. Quell'oltraggio - ha aggiunto - "mi ha colpito ancor di più delle auto danneggiate". L'episodio intimidatorio è stato subito denunciato e stigmatizzato con forza da sindacato Unirai. "Dalle Foibe in Istria alle fosse comuni di Bucha è teso un unico filo rosso di sangue, che bisogna ricordare e denunciare perché quegli orrori non si ripetano. Farlo senza paure e reticenze è la maniera migliore per onorare lo straordinario lavoro di ricucitura delle ferite del passato realizzato dalle comunità italiana e slovena al di qua e al di là del confine, per costruire un comune futuro di pace e convivenza. Dalla storica stretta di mano tra il presidente Mattarella e il suo omologo sloveno Pahor davanti alla foiba di Basovizza non si torna indietro", ha scritto il sindacato in una nota.

Quanto accaduto ha anche ottenuto una significativa riprovazione da parte di Livio Semolič, segretario regionale dell'Unione economico culturale slovena (Skgz). "Quello che è successo in Slovenia alla equipe dei giornalisti Rai è assolutamente vergognoso . È un atto di vandalismo inaccettabile da parte di estremisti, che a quanto pare sono ancora presenti ovunque. Allo stesso tempo rappresenta una palese dimostrazione di quanto sia necessario moltiplicare gli sforzi e lavorare per la convivenza e la collaborazione , al fine di superare tutte le nefaste conseguenze che le tragedie della prima metà del secolo scorso hanno lasciato soprattutto in questo territorio di confine e non solo", ha espresso il rappresentante della comunità slovena, esprimendo solidarietà al giornalista e alla truope Rai.

Espressioni di solidarietà sono arrivate anche dal mondo politico. "Gli orrori subiti dagli italiani per mano dei comunisti titini non avevano giustificazioni ieri, figurarsi oggi in cui la Slovenia è parte dell'Unione europea. Il bisogno di verità storica, a 80 anni di distanza, non può ancora essere percepita come una minaccia e non è accettabile che qualcuno perseveri nel negazionismo o nel tentativo di nascondere le decine di migliaia di vittime infoibate sul confine orientale", ha dichiarato il Vicepresidente della Camera dei deputati di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli. Alla sua voce si è unita anche quella della presidente della commissione di vigilanza Rai, Barbara Floridia.