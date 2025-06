La Fondazione E80 Group: “Crescere giovani di valore, dentro e fuori dal campo”

Ascolta ora 00:00 00:00

Una serata intensa, partecipata e carica di significato ha segnato l’inizio ufficiale del percorso della Fondazione E80 Group, ente filantropico appena costituito da E80 Group e già al centro di un importante progetto di impatto sociale: “Crescere giovani di valore, dentro e fuori dal campo”.

La Charity Dinner, tenutasi sabato 7 giugno presso la suggestiva Villa Tacoli di Albinea – dimora storica e oggi sede della Fondazione – ha rappresentato non solo un momento conviviale, ma soprattutto un’occasione concreta per tradurre valori in azione, dando voce ad una visione chiara e condivisa: costruire, attraverso lo sport, percorsi educativi e inclusivi per bambini e ragazzi, in particolare per coloro che vivono in contesti di fragilità economica, sociale o relazionale.

L’evento ha visto la partecipazione di esponenti del mondo dell’impresa, del terzo settore, delle Istituzioni e della società civile, uniti da un obiettivo comune: investire nel futuro delle nuove generazioni. Un impegno che ha trovato un rafforzamento decisivo grazie al sostegno di Fondazione Mediolanum, charity partner della serata, che ha annunciato il raddoppio di tutti i fondi raccolti durante la serata fino a 150.000€, moltiplicando così l’impatto del progetto in termini di risorse e opportunità.

L’intero ricavato dell’evento sarà destinato a sostenere interventi mirati nei territori, offrendo a giovani in situazioni di disagio economico, sociale o culturale la possibilità di accedere a percorsi sportivi e educativi pensati per far emergere il loro talento e rafforzare il loro futuro.

Il progetto “Crescere giovani di valore, dentro e fuori dal campo” è triennale e pone lo sport al centro di un modello educativo, inclusivo e partecipativo. Mira a promuovere stili di vita sani e benessere psicofisico, a prevenire l’abbandono scolastico e il disagio giovanile, creare sinergie tra scuola, sport e mondo dell’impresa e a sostenere economicamente le famiglie in difficoltà, contrastando disuguaglianze ed emarginazione, valorizzando legalità, diversità e coesione.

Il Prefetto di Reggio Emilia, Maria Rita Cocciufa, simbolo dell’impegno delle istituzioni per affermare la cultura della legalità e dell’impegno civico, ha dichiarato: “Progetti come quello della Fondazione E80 sono il miglior antidoto e una forma di prevenzione concreta che può adeguatamente contrastare fenomeni di illegalità diffusa, difficilmente gestibili con la sola repressione.

Aiutare i giovani, soprattutto in situazioni di fragilità economica e culturale, ad intraprendere percorsi di istruzione, formazione e di adesione ai valori della legalità e del rispetto delle regole consente di fornire loro opportunità di una vita sana e produttiva. Lo sport è declinato nell’accezione più nobile del termine nel momento in cui favorisce il gioco di squadra, il senso di comunità e il perseguimento del bene comune.