Il forfait all'ultimo e le preoccupazioni per la salute: cresce l'ansia per Kate Middleton

Forfait dell'ultimo minuto per la principessa del Galles, Catherine Middleton, alla seconda giornata del Royal Ascot, uno degli eventi storici inglesi. Il futuro re era atteso con sua moglie come da tradizione, che prevede la partecipazione alla manifestazione della famiglia reale inglese, inclusi il re e la regina. Ma mentre Carlo III e Camilla hanno assolto il proprio dovere, così come il principe William, la principessa ha annunciato all'ultimo che non ci sarebbe stata, come si evince anche dall'elenco delle carrozze, che vede la prima, quella reale, con il solo principe insieme al monarca e a sua moglie, accompagnato.

Nella nota ufficiale diramata da Kensington Palace si rende noto che la principessa del Galles è " dispiaciuta " di non poter essere presente al Royal Ascot perché " impegnata a cercare un buon equilibrio " fra doveri reali e vita privata. Lo scorso anno, a marzo, Catherine aveva reso noto di essere in cura contro un tumore ma quei momenti di preoccupazione sembravano essre alle spalle per la principessa. Nonostante il tono evitentemente tranquilizzante della nota diramata da Kensington Palace, e la presenza del principe William, gli inglesi si sono allarmati per l'assenza della principessa. Sabato, però, la moglie del futuro erede al trono è apparsa in forma durante il Trooping the Colour ed è forse questa partecipazione, dispendiosa a livello energetico, ad aver suggerito alla principessa e al suo entourage di evitare un altro evento stancante come potrebbe essere Ascot. Anche perché lunedì, che è l'ultima volta in cui è stata vista in pubblico, la principessa ha partecipto anche alla cerimonia dell'Order of the Garter a Windsor.

Quel che turba gli inglesi è il forfait dell'ultimo minuto, considerando che fino a poche ore fa Catherine era stata confermata, il che lascerebbe ipotizzare che potrebbe esserci qualche insorgenza improvvisa. È probabile che nella giornata di ieri ci sia stato qualche campanello d'allarme, o una semplice stanchezza, che ha suggerito prudenza visti i trascorsi della principessa, portando così all'annullamento della sua presenza ad Ascot.

Era, invece, presente la madre della principessa,, arrivata con la nuora Alizee Thevenet, moglie di suo figlio James Middleton. Gli impegni previsti in agenda per le prossime settimane per il momento non hanno subito cambiamenti.