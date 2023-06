"Foto erotiche, le forme...". Le motivazioni della sospesione della Demichelis

Con la sua pagina Instagram Dc Legalshow ha deciso di raccontare la professione di avvocato in maniera originale e perchè no sensuale, ma Alessandra Demichelis deve fare i conti con i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina dell'Ordine di Torino. La legale è stata sospesa per quindici mesi e martedì sono state rese note le motivazioni della sanzione: dall'avvocatura come fiction alle foto erotiche, passando per la "generosa esposizione delle forme" .

Nelle cinquanta pagine di motivazioni, i cinque giudici del collegio hanno accusato la Demichelis di non rispettare ai principi di "serietà e sobrietà" ai quali dovrebbe ispirarsi l'esercizio della professione di avvocato. Come evidenziato dal Corriere della Sera, la torinese sarebbe "responsabile di accaparramento di clientela" con "tecniche non lecite per farsi conoscere e per ricavare notorietà" , arrivando a compromettere l'immagine della professione forense "in modo rilevantissimo" .

In particolare, la sanzione è stata comminata per gli scatti seducenti apparsi sul social network. I giudici hanno posto l'accento sulle immagini "audaci": "Sono apparse esclusivamente immagini delle due avvocate (una collega, presto defilatasi, ndr), inizialmente all’insegna di eleganza ricercata e lussuosa, onde fornire al pubblico immagini di professioniste di elevato successo, accattivando il pubblico social con l’esposizione di due belle donne, raffinatamente abbigliate e agghindate e sempre accompagnate da accessori di lusso in bella mostra e non in posizioni “naturali”, in un misto di “pubblicità occulta” (ai marchi) e/o autoreferenzialità del lusso". Nel mirino "l'esposizione del corpo" , soprattutto la "generosa esposizione delle forme" . Inoltre, con determinate foto - alcune delle quali " inqualificabili " e " svilenti " - la Demichelis avrebbe " gravemente compromesso l’immagine della professione forense".