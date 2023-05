Sospesa per 15 mesi per delle foto "osè": l'ira dell'avvocato Demichelis

La sua pagina Dc Legalshow vanta quasi 19 mila follower su Instagram, un modo diverso di raccontare la professione di avvocato tra interviste, videoclip e scatti tra il fashion e la dimensione hot. Ma ora Alessandra Demichelis deve fare i conti con una sospensione dalla professione per quindici mesi: questo quanto stabilito dal consiglio distrettuale di disciplina. Ma la legale, reduce dall'avventura a "Pechino Express", non ci sta: "Darò battaglia fino in Cassazione", la sua promessa ai microfoni del Corriere della Sera.

La denuncia di Alessandra Demichelis

Fino a poche settimane fa protagonista di "Pechino Express" insieme alla collega Lara Picardi - dove ha sfoggiato il suo carattere deciso e poco incline al compromesso - Alessandra Demichelis finì sotto procedimento disciplinare dell'Ordine di Torino più di un anno fa dopo aver aperto la pagina Instagram, dove racconta "un avvocato e la sua vita" . Una vicenda che ha acceso il dibattito tra i colleghi, tra critiche e solidarietà, Ora la notizia dello "stop" come un fulmine a ciel sereno: la sospensione diventerà esecutiva se, una volta pubblicata la motivazione, questa non sarà impugnata.

"Andrò fino al consiglio nazionale forense, se serve fino in Cassazione" , il commento della Demichelis: "Vogliono togliere il lavoro per un anno e tre mesi a una ragazza di 34 anni solo per delle foto su Instagram, nel 2023, mi sembra assurdo" . L'avvocato ha spiegato che ormai si tratta di una questione di principio: "Davvero se sei avvocato non puoi pubblicare video o foto? Ma stiamo scherzando?" . E la sanzione comminata per degli scatti un po' sensuali è davvero notevole se rapportata ad altri casi: "Ci sono colleghi che hanno condanne penali pendenti e che sono stati sospesi per 2-4 mesi. Io per 15, per delle foto? ".