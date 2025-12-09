La capanna e le statuette. La Madonna e San Giuseppe e, nella notte di Natale, il Bambinello. Quando in redazione abbiamo pensato di lanciare l’iniziativa «Presepe Pride» eravamo certi che voi lettori del Giornale ci avreste seguiti: una fotografia per raccontare - con orgoglio, appunto - la Natività. Sin dal primo giorno in tantissimi ci avete scritto per sostenere la nostra campagna contro la sinistra woke che vorrebbe nascondere Gesù e la Sacra Famiglia per non offendere le altre confessioni (l’islam, in primis).Continuate a inviarci le fotografie dei vostri presepi all’indirizzo mail della redazione: segreteria@ilgiornale.it. Di giorno in giorno cercheremo di pubblicarne il più possibile per rivendicare con forza le nostre tradizioni e e le nostre radici.
Una foto per rivendicare le nostre radici cristiane
